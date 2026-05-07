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中國科技大學 培養AI跨域關鍵力

聯合新聞網／ 中國科技大學提供
中國科技大學學生榮獲2025教育部技職之光，總獲獎數全國排名第一。圖／中國科技大學提供
中國科技大學學生榮獲2025教育部技職之光，總獲獎數全國排名第一。圖／中國科技大學提供

人工智慧快速發展、產業結構持續轉型的時代，家長與考生在選擇大學時，最關心的不再只是學歷，而是「未來能不能接軌職場」。中國科技大學正是在這樣的時代背景下，走出一條以「智慧、人文、數位、永續」為核心的辦學路徑，強調培養能在AI時代站穩腳步的實務型人才。

AI 融入建築設計 教學接軌產業實務

面對AI浪潮，學校並未停留在口號，而是全面導入教學改革。以建築與設計領域為例，學校將人工智慧技術整合至建築資訊模型（BIM）教學系統，並投入超過4,500萬元建置實作基地，培育具備「數據決策」與「智慧管理」能力的新型工程師 。同時，透過與企業合作，讓學生在學期間即能接觸業界最新技術，縮短學用落差。

這樣的教學轉型，也直接反映在學生的國際競爭力上。近年來，中國科大學生不僅在美國Artiver AI Art Awards 嶄露頭角，作品更登上紐約時代廣場；在紐約藝術指導協會（Young Ones ADC）更連續兩年榮獲亞洲第一，展現設計實力的國際高度 。2026年，室內設計系更於紐約建築設計獎勇奪3金12銀，從城市議題、生態環境到醫療空間設計，皆展現跨域整合與人文關懷的深度。

中國科技大學設計作品獲得國際肯定，德國紅點設計大獎近八年已超過一百二十餘座。圖／中國科技大學提供
中國科技大學設計作品獲得國際肯定，德國紅點設計大獎近八年已超過一百二十餘座。圖／中國科技大學提供

A＋B＋X＋Y架構 打造跨域整合力

在管理領域，中國科大同樣前瞻布局。透過教育部「智慧社會跨領域人才培力計畫（WISE）」，學校提出「A＋B＋X＋Y」人才培育架構：以AI基礎能力為起點，結合專業核心訓練、跨域學習與人文素養，讓學生在進入職場前，即具備解決問題與跨領域整合的能力。這樣的設計，回應的不只是當前需求，更是未來10年的人才競爭關鍵。

值得一提的是，中國科技大學並未忽略教育的本質，透過「以賽代訓」的文化，讓學生在競賽與專題中累積實戰經驗，並透過證照輔導與實習制度，建立從大一見習到大四就業的完整培育路徑。

此外，學校提出「C+ESG」理念，將文化融入永續發展，從低碳建材研發到綠色影視製作，讓學生在專業學習中同時具備社會責任與環境意識 。這樣的教育模式，不僅培養技術能力，更培養面對未來變局的價值判斷力。

中國科技大學教師團隊輔導學生參加各類國際競賽成果非凡，2025年教育部設計戰國策科技大學第一名，展現師生創作能力。圖／中國科技大學提供
中國科技大學教師團隊輔導學生參加各類國際競賽成果非凡，2025年教育部設計戰國策科技大學第一名，展現師生創作能力。圖／中國科技大學提供

對於正在思考未來的考生與家長而言，中國科技大學提供的不只是學歷，而是一套面向未來的能力養成方案。選擇一所能讓孩子被看見、被培養、也能被產業需要的學校，才是真正關鍵。

人工智慧 科大

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