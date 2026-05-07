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【永續領航】雲科大深化永續治理 展現技職教育社會影響力

聯合新聞網／ 雲林訊
雲科大淺山USR串聯產官學重現雲林茶產業，落實社會實踐人才培育。圖／雲科大提供
雲科大淺山USR串聯產官學重現雲林茶產業，落實社會實踐人才培育。圖／雲科大提供

面對全球永續發展趨勢，高等教育角色正由人才培育走向社會責任實踐。國立雲林科技大學（簡稱雲科大）近年持續推動永續治理與在地實踐，近期接連獲得《遠見雜誌》USR大學社會責任獎「永續報告書績優獎」，並於《天下雜誌》「2026年天下大學公民獎」中蟬聯公立技職大學第一名，展現技職體系在永續發展上的整體成果。

在USR大學社會責任獎評選中，雲科大首次參與「永續報告書組」，即自全國222件參賽方案中脫穎而出。評審肯定學校長期投入大學治理、環境永續與社會參與，透過永續報告書系統化揭露治理成果，使校務發展與永續目標形成具體連結。

另一方面，在「天下大學公民獎」評比中，雲科大持續深耕雲林地方，結合地方創生、文化保存及產業創新，將教學與研究能量導入在地發展，逐步累積大學與社會共好的實質影響力。

雲科大校長張傳育表示，大學的永續發展不只是追求排名，而是回應社會需求與地方期待。學校以「科技研發與創新服務」為核心願景，將永續理念融入人才培育、產學合作與校務治理，培養具備跨域能力與社會責任感的專業人才。

在實務推動上，雲科大透過「雲林影響力黃金軸線：以淺山茶產業為載體的韌性農村社會實踐與人才培力模式」專案，導入智慧科技協助淺山茶產業進行韌性轉型，不僅提升農村產業價值，也吸引青年返鄉參與地方發展，展現大學知識轉化為社會行動的具體成果。

雲科大淺山USR團隊在古坑鄉桂林村舉辦各種製茶體驗。圖／雲科大提供
雲科大淺山USR團隊在古坑鄉桂林村舉辦各種製茶體驗。圖／雲科大提供

除在地實踐外，學校在國際高等教育評比亦穩定成長，包括《泰晤士高等教育》世界大學排名、《世界大學影響力排名》及UI GreenMetric世界綠色大學評比皆有亮眼表現，反映學術發展與永續治理同步推進的成果。

雲科大獲得《遠見雜誌》USR大學社會責任獎，張傳育校長（右）與永續發展與社會實踐研究中心林沂品主任（左）。圖／雲科大提供
雲科大獲得《遠見雜誌》USR大學社會責任獎，張傳育校長（右）與永續發展與社會實踐研究中心林沂品主任（左）。圖／雲科大提供

此外，在教育部第四期USR大學社會責任計畫中，雲科大提出的五項計畫全數通過。校方表示，未來將持續深化教學、研究與地方連結，強化技職教育在產業創新與社會轉型中的角色，朝向「負責任智慧型大學」願景邁進，為台灣高等教育永續發展提供實踐典範。

（國立雲林科技大學廣告）

天下大學公民獎_張傳育校長（右）與永續發展與社會實踐研究中心林沂品主任（左）合照。圖／雲科大提供
天下大學公民獎_張傳育校長（右）與永續發展與社會實踐研究中心林沂品主任（左）合照。圖／雲科大提供

雲科大榮獲《天下》天下大學公民獎「公立技職大學第一名」，張傳育校長代表學校領獎。圖／雲科大提供
雲科大榮獲《天下》天下大學公民獎「公立技職大學第一名」，張傳育校長代表學校領獎。圖／雲科大提供

雲科大 天下雜誌 雲林

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