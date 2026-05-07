快訊

網紅女警翻車？曬「胸部靠桌」片悼念台南女警挨轟 分局調查議處

川習會倒數7天！川普總統車隊現身北京 車牌引發陸網熱議

台積電最後一盤爆7,112張賣單 仍創2,310元收盤天價、市值59.9兆

聽新聞
0:00 / 0:00

虎科大打造未來城市推手 AI 無人載具讓智慧生活更有感

聯合新聞網／ 高雄訊
虎科大在高鐵校區國際產學大樓建置「AI 賦能地面無人載具動力模組」計畫基地，預計於115年底啟用。圖／虎尾科大提供
虎科大在高鐵校區國際產學大樓建置「AI 賦能地面無人載具動力模組」計畫基地，預計於115年底啟用。圖／虎尾科大提供

當我們想像未來的智慧城市，街道上自動運作的物流車、醫院裡穿梭的輔助機器人，以及農田中精準作業的無人機，將成為支撐社會運作的新常態。國立虎尾科技大學透過教育部「AI 賦能於地面無人載具動力模組之實作人才培育計畫」，正致力於打破技術壁壘，研發能與城市生活無縫銜接的智慧載具技術，預計每年將為產業界注入至少300 名具備實戰能力的專業人才，成為未來城市的生力軍。

虎科大對接產業轉型需求，培育實戰型專業人才，計畫預計每年培養至少300 名智慧載具生力軍。圖／虎尾科大提供
虎科大對接產業轉型需求，培育實戰型專業人才，計畫預計每年培養至少300 名智慧載具生力軍。圖／虎尾科大提供

從「事後維修」到「主動感知」：載具更懂生活需求

傳統機械設備往往在故障發生後才進行維修，但在未來城市的應用場景中，服務不能中斷。虎科大此次計畫研發「五機一體動力模組」，賦予機器人「感知、運算與控制」的整合能力。這意味著未來的移動機器人不僅能執行任務，更能即時感知環境狀態並進行自我調整，有效解決運轉效率不穩與故障預警問題，讓智慧服務更穩定、更貼近人的需求。

此技術成果不只侷限於工業製造，也可延伸至與民眾生活息息相關的領域。在智慧物流與城市移動方面，可提升無人搬運車與自主移動機器人於複雜環境中的路徑規劃與避障能力，優化物流效率。在醫療與生活輔助領域，則可推進動力外骨骼系統與醫療服務機器人的發展，為高齡社會提供更精準的人力輔助。此外，相關技術亦可結合聲學感測與語音互動系統，延伸至永續環境監測與智慧農業前瞻應用。

虎科大精準對接產業轉型，將教學場域轉化為實戰基地，致力培育工程實作高階人才。圖／虎尾科大提供
虎科大精準對接產業轉型，將教學場域轉化為實戰基地，致力培育工程實作高階人才。圖／虎尾科大提供

培育「懂問題、能解決」的未來人才

為了讓技術真正落地，虎科大在高鐵校區建置了完善的實作驗證場域，包含雲端算力與機電傳動測試等四大實驗室。學生不再只是學習理論，而是透過實際操作 NVIDIA GH200 等高階設備，參與從研發到驗證的完整流程。虎科大預計於 115 年底完成場域建置，進一步培育對接產業轉型需求、能以工程實作回應社會問題的高階人才。

虎科大表示，透過產學合作的良性循環，研發成果將不斷回饋至產業與社會應用，讓 AI 技術不再冷冰冰，而是成為推動未來城市進步的關鍵力量。

（國立虎尾科技大學廣告）

虎尾科技大學 機器人

相關新聞

中山醫大打造跨域醫療人才 專業、證照與產業接軌並進

隨著全球智慧醫療產業加速轉型，醫療人才的培育已不再侷限於專業知識，而是強調跨域整合與數位應用能力。根據2026年《遠見雜誌》「企業最愛大學生」調查，台中中山醫學大學於醫衛生技領域名列全國第三、私校第一

元培醫事科大 結合科技與人文打造AI時代醫事人才

隨著生成式AI快速發展，全球職場正面臨劇烈轉變。多數產業對「被取代」產生焦慮之際，醫事專業因高度專業性與人本特質，被視為AI時代最具穩定性的領域之一。元培醫事科技大學指出，結合科技與人文的醫事人才…

中國科技大學 培養AI跨域關鍵力

在人工智慧快速發展、產業結構持續轉型的時代，家長與考生在選擇大學時，最關心的不再只是學歷，而是「未來能不能接軌職場」。中國科技大學正是在這樣的時代背景下，走出一條以「智慧、人文、數位、永續」為核心的辦

【永續領航】雲科大深化永續治理 展現技職教育社會影響力

面對全球永續發展趨勢，高等教育角色正由人才培育走向社會責任實踐。國立雲林科技大學（簡稱雲科大）近年持續推動永續治理與在地實踐，近期接連獲得《遠見雜誌》USR大學社會責任獎「永續報告書績優獎」，並於《天

虎科大打造未來城市推手 AI 無人載具讓智慧生活更有感

當我們想像未來的智慧城市，街道上自動運作的物流車、醫院裡穿梭的輔助機器人，以及農田中精準作業的無人機，將成為支撐社會運作的新常態。國立虎尾科技大學透過教育部「AI 賦能於地面無人載具動力模組之實作人才

弘光科大率先打造國家級考照場 產軍學聯手領軍無人機國家隊

無人機應用正以前所未見的速度擴張，遍及軍事攻擊防禦偵蒐、岸際巡防、災難救援、環境偵測與電力巡檢各領域。弘光科技大學憑藉對產業脈動的敏銳嗅覺，早已在校園內布下「產、軍、學」三位一體的網…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。