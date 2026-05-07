虎科大打造未來城市推手 AI 無人載具讓智慧生活更有感

當我們想像未來的智慧城市，街道上自動運作的物流車、醫院裡穿梭的輔助機器人，以及農田中精準作業的無人機，將成為支撐社會運作的新常態。國立虎尾科技大學透過教育部「AI 賦能於地面無人載具動力模組之實作人才培育計畫」，正致力於打破技術壁壘，研發能與城市生活無縫銜接的智慧載具技術，預計每年將為產業界注入至少300 名具備實戰能力的專業人才，成為未來城市的生力軍。

虎科大對接產業轉型需求，培育實戰型專業人才，計畫預計每年培養至少300 名智慧載具生力軍。圖／虎尾科大提供

從「事後維修」到「主動感知」：載具更懂生活需求

傳統機械設備往往在故障發生後才進行維修，但在未來城市的應用場景中，服務不能中斷。虎科大此次計畫研發「五機一體動力模組」，賦予機器人「感知、運算與控制」的整合能力。這意味著未來的移動機器人不僅能執行任務，更能即時感知環境狀態並進行自我調整，有效解決運轉效率不穩與故障預警問題，讓智慧服務更穩定、更貼近人的需求。

此技術成果不只侷限於工業製造，也可延伸至與民眾生活息息相關的領域。在智慧物流與城市移動方面，可提升無人搬運車與自主移動機器人於複雜環境中的路徑規劃與避障能力，優化物流效率。在醫療與生活輔助領域，則可推進動力外骨骼系統與醫療服務機器人的發展，為高齡社會提供更精準的人力輔助。此外，相關技術亦可結合聲學感測與語音互動系統，延伸至永續環境監測與智慧農業前瞻應用。

虎科大精準對接產業轉型，將教學場域轉化為實戰基地，致力培育工程實作高階人才。圖／虎尾科大提供

培育「懂問題、能解決」的未來人才

為了讓技術真正落地，虎科大在高鐵校區建置了完善的實作驗證場域，包含雲端算力與機電傳動測試等四大實驗室。學生不再只是學習理論，而是透過實際操作 NVIDIA GH200 等高階設備，參與從研發到驗證的完整流程。虎科大預計於 115 年底完成場域建置，進一步培育對接產業轉型需求、能以工程實作回應社會問題的高階人才。

虎科大表示，透過產學合作的良性循環，研發成果將不斷回饋至產業與社會應用，讓 AI 技術不再冷冰冰，而是成為推動未來城市進步的關鍵力量。

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