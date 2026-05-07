弘光科大率先打造國家級考照場 產軍學聯手領軍無人機國家隊
無人機應用正以前所未見的速度擴張，遍及軍事攻擊防禦偵蒐、岸際巡防、災難救援、環境偵測與電力巡檢各領域。弘光科技大學憑藉對產業脈動的敏銳嗅覺，早已在校園內布下「產、軍、學」三位一體的網絡，成為國內無人機人才培育的關鍵搖籃。
中部科大首座國家級考照場
弘光科大智慧科技學院院長黃文鑑指出，校內設有中部科大首座民航局認證無人機考照場，能提供完整學術科考照，並進行系統化實戰訓練，而具備絕對優勢。因而，2025年底，陸軍第十軍團前來與弘光簽署策略聯盟，將官兵送進校園接受精銳訓練。
事實上，弘光的「飛行地圖」早已吸引台電、漢翔航空及工研院等龍頭單位尋求合作。且前來受訓海巡署、馬祖防衛指揮部官兵，在專業師資指導下，曾創下術科100%通過率的驚人紀錄，代表「技職體系」與「國防需求」無縫接軌。
大學接受「全能飛控維修」養成術
人才培育方式不只教導學生如何飛無人機，而是讓學生接受全能飛控維修訓練。無人機教育訓練中心主任郭俊良強調，學生大一即須取得操作證；大二則深研調校、組裝與維修等能力。進入大三後，學習核心轉向系統整合，包含飛控程式編撰與3D建模；到了大四，更依據農業、環境監測、AI辨識等領域進行分流。
黃文鑑指出，從零件到軟體、從飛手到技師的完整人才培訓鏈，確保學生畢業即能銜接無人機相關產業，全台無人機相關廠商超過20家，加上智慧維修、精密農業與各種巡檢需求，人才供不應求，真正實現「畢業即戰力」。
大學接受「全能飛控維修」養成術
人才培育方式不只教導學生如何飛無人機，而是讓學生接受全能飛控維修訓練。無人機教育訓練中心主任郭俊良強調，學生大一即須取得操作證；大二則深研調校、組裝與維修等能力。進入大三後，學習核心轉向系統整合，包含飛控程式編撰與3D建模；到了大四，更依據農業、環境監測、AI辨識等領域進行分流。
黃文鑑指出，從零件到軟體、從飛手到技師的完整人才培訓鏈，確保學生畢業即能銜接無人機相關產業，全台無人機相關廠商超過20家，加上智慧維修、精密農業與各種巡檢需求，人才供不應求，真正實現「畢業即戰力」。
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