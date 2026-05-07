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弘光科大率先打造國家級考照場 產軍學聯手領軍無人機國家隊

聯合新聞網／ 台中訊
陸軍第十軍團軍官參訪設在弘光科大校園的中部科大首座民航局認證無人機考照場。圖／弘光科大提供
陸軍第十軍團軍官參訪設在弘光科大校園的中部科大首座民航局認證無人機考照場。圖／弘光科大提供

無人機應用正以前所未見的速度擴張，遍及軍事攻擊防禦偵蒐、岸際巡防、災難救援、環境偵測與電力巡檢各領域。弘光科技大學憑藉對產業脈動的敏銳嗅覺，早已在校園內布下「產、軍、學」三位一體的網絡，成為國內無人機人才培育的關鍵搖籃。

中部科大首座國家級考照場

弘光科大智慧科技學院院長黃文鑑指出，校內設有中部科大首座民航局認證無人機考照場，能提供完整學術科考照，並進行系統化實戰訓練，而具備絕對優勢。因而，2025年底，陸軍第十軍團前來與弘光簽署策略聯盟，將官兵送進校園接受精銳訓練。

事實上，弘光的「飛行地圖」早已吸引台電、漢翔航空及工研院等龍頭單位尋求合作。且前來受訓海巡署、馬祖防衛指揮部官兵，在專業師資指導下，曾創下術科100%通過率的驚人紀錄，代表「技職體系」與「國防需求」無縫接軌。

弘光科大無人機教育訓練中心讓大一至大四學生接受全能飛控維修訓練。圖／弘光科大提供
弘光科大無人機教育訓練中心讓大一至大四學生接受全能飛控維修訓練。圖／弘光科大提供

大學接受「全能飛控維修」養成術

人才培育方式不只教導學生如何飛無人機，而是讓學生接受全能飛控維修訓練。無人機教育訓練中心主任郭俊良強調，學生大一即須取得操作證；大二則深研調校、組裝與維修等能力。進入大三後，學習核心轉向系統整合，包含飛控程式編撰與3D建模；到了大四，更依據農業、環境監測、AI辨識等領域進行分流。

黃文鑑指出，從零件到軟體、從飛手到技師的完整人才培訓鏈，確保學生畢業即能銜接無人機相關產業，全台無人機相關廠商超過20家，加上智慧維修、精密農業與各種巡檢需求，人才供不應求，真正實現「畢業即戰力」。

無人機從軍事運用到智慧維修、精密農業與各種巡檢需求大，人才供不應求。圖／弘光科大提供
無人機從軍事運用到智慧維修、精密農業與各種巡檢需求大，人才供不應求。圖／弘光科大提供

大學接受「全能飛控維修」養成術

人才培育方式不只教導學生如何飛無人機，而是讓學生接受全能飛控維修訓練。無人機教育訓練中心主任郭俊良強調，學生大一即須取得操作證；大二則深研調校、組裝與維修等能力。進入大三後，學習核心轉向系統整合，包含飛控程式編撰與3D建模；到了大四，更依據農業、環境監測、AI辨識等領域進行分流。

黃文鑑指出，從零件到軟體、從飛手到技師的完整人才培訓鏈，確保學生畢業即能銜接無人機相關產業，全台無人機相關廠商超過20家，加上智慧維修、精密農業與各種巡檢需求，人才供不應求，真正實現「畢業即戰力」。

弘光科技大學 無人機 台中

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