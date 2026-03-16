靜宜大學國際化私校第一 THE影響力排名雙指標全台居冠
靜宜大學近年辦學成果亮眼，在國際影響力評比、教育部評鑑及多項媒體調查中屢獲肯定。2025年《泰晤士高等教育》（THE）世界大學影響力排名中，靜宜在兩項指標勇奪全台第一；此外，亦榮獲大專校院職涯輔導全國第一、入選企業最愛大學生，並獲評為「全台最國際化私校」。靜宜大學透過完善制度與多元資源，培育兼具國際移動力與就業即戰力的人才。
靜宜大學由美國主顧修女會創辦，「國際化」是深植校園的核心DNA。國際教育精神融入全人教育體系，形塑獨具特色的校園文化與辦學方向，辦學成果備受肯定，並獲媒體評比為「2025最國際化大學」私校第一。
靜宜與全球逾800所姐妹校建立合作，提供學生多元海外學習管道。校長林思伶表示，學校首創「411出國遊留學制度」，鼓勵學生在四年內至少完成一次海外留學與一次海外見習。靜宜亦是全台唯一加入ISEP（國際學生交換計畫）的大學，學生可前往全球340多所學校交換學習，僅需繳交靜宜學雜費即可免除海外學費，大幅降低出國門檻，讓更多青年得以實踐國際夢想，從靜宜出發、飛向世界。
林思伶指出，靜宜國際化能量的累積，除制度建構外，更仰賴校友長期投入。由校友共同推動的「E.A.G.L.E.築夢基金」，支持學生參與海外志工、交換學習與文化交流，協助青年拓展國際視野、跨越資源限制，成為學生勇敢逐夢的重要後盾。
靜宜各學院皆規劃核心的參與式學習，結合專屬競賽、實作場域與海外學習機會，並積極投入數位課程與實務應用。職涯輔導成果尤為突出，榮獲「績優職涯輔導」全國第一，並入選企業最愛大學生。校內設置「職涯發展旗艦館」，以四年一貫的就業培力模式，協助學生從職涯探索到實務實戰，掌握產業趨勢，強化職場競爭力。
在國際評比方面，靜宜大學持續展現穩健辦學實力。2025年《泰晤士高等教育》世界大學影響力排名中，靜宜在「優質教育（SDG4）」與「減少不平等（SDG10）」兩項指標榮獲全台第一；「永續城市與社區（SDG11）」亦名列全球第28、全台第2，顯示其以教育實踐回應全球永續議題的成果，已在國際舞台上獲得具體且持續的肯定。靜宜大學持續深化國際化與永續發展，以多元學習與實務培育為核心，培養具全球視野與社會責任的青年人才。
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