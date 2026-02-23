半導體成國家戰略 高雄大學串聯產業鏈鋪出就業路徑

半導體已成台灣國家戰略產業，從晶圓製造、封裝測試到系統應用，牽動整體產業競爭力，也重新形塑年輕世代的升學與就業選擇。面對此一結構轉變，大學能否回應企業實際需求，逐漸成為被檢驗的重要指標。天下《Cheers》雜誌 1 月公布最新「2026 企業最愛大學生調查」，國立高雄大學近兩年表現亮眼，不僅蟬聯中型大學第一名，更名列全國第 24 名，顯示其辦學方向逐步獲得企業端肯定。

高大校長陳啓仁指出，高雄大學位處半導體 S 廊帶樞紐位置，緊鄰楠梓科技產業園區與橋頭科學園區，產業就在校園周邊。面對產業結構快速變化，校方選擇直接回應企業需求，將學生的學習內容與未來工作場域對齊，讓畢業不再是重新開始，而是延續在學期間的專業累積。

高雄大學、日月光、彪琥合作開發晶圓廢棄膠膜再生變鞋大底。圖／國立高雄大學提供

此外，高雄大學也與全球 PCB 與載板龍頭臻鼎科技集團合作，補齊「從晶片到系統」的關鍵一哩，使學生能理解半導體如何真正進入產品與應用端。透過直接對接產業鏈的合作模式，學生在畢業前即能建立清楚的職涯想像。

在產業布局之外，高雄大學亦同步強化國際鏈結，拓展學生的全球學習與移動能力。除近期由校長率團赴越南胡志明市，與多所重點大學簽署合作備忘錄，聚焦法律、管理與建築人才培育及產學鏈結；校方亦持續深化與日本、韓國多所大學及研究機構的合作關係，協助學生接軌區域產業鏈與國際職場需求。

高雄大學東亞語文學系文化課程。圖／國立高雄大學提供

除了產業鏈結，高大仍維持應有的公共角色。透過大學社會責任（USR）計畫，於 2025 年底辦理「高雄科學日暨高雄大學 USR 成果展」，將科普、科技與研究成果帶入公共場域，讓大學能量持續向社會開放。

為讓有興趣的學生與家長進一步了解辦學方向與校園環境，高雄大學於3月14日（六）舉辦《2026高大Open House》，報名網址：https://forms.gle/RYURwY7k9irGtbhc6，歡迎報名參加。

高雄大學生態池。圖／國立高雄大學提供