快訊

2025上半年空屋率創15年新高、5年內新屋空屋率卻減少 有何影響？

官方樂喊國旅翻倍開紅盤 這地方居全縣之冠...業者搖頭大嘆吐真話

經典不敗！林志穎神曲回憶殺 登「紅白」收視高點3.31

半導體成國家戰略 高雄大學串聯產業鏈鋪出就業路徑

聯合新聞網／ 高雄訊
高雄大學、台積電攜手推動半導體學程。圖／國立高雄大學提供
高雄大學、台積電攜手推動半導體學程。圖／國立高雄大學提供

半導體已成台灣國家戰略產業，從晶圓製造、封裝測試到系統應用，牽動整體產業競爭力，也重新形塑年輕世代的升學與就業選擇。面對此一結構轉變，大學能否回應企業實際需求，逐漸成為被檢驗的重要指標。天下《Cheers》雜誌 1 月公布最新「2026 企業最愛大學生調查」，國立高雄大學近兩年表現亮眼，不僅蟬聯中型大學第一名，更名列全國第 24 名，顯示其辦學方向逐步獲得企業端肯定。

高大校長陳啓仁指出，高雄大學位處半導體 S 廊帶樞紐位置，緊鄰楠梓科技產業園區與橋頭科學園區，產業就在校園周邊。面對產業結構快速變化，校方選擇直接回應企業需求，將學生的學習內容與未來工作場域對齊，讓畢業不再是重新開始，而是延續在學期間的專業累積。

高雄大學、日月光、彪琥合作開發晶圓廢棄膠膜再生變鞋大底。圖／國立高雄大學提供
高雄大學、日月光、彪琥合作開發晶圓廢棄膠膜再生變鞋大底。圖／國立高雄大學提供

此外，高雄大學也與全球 PCB 與載板龍頭臻鼎科技集團合作，補齊「從晶片到系統」的關鍵一哩，使學生能理解半導體如何真正進入產品與應用端。透過直接對接產業鏈的合作模式，學生在畢業前即能建立清楚的職涯想像。

在產業布局之外，高雄大學亦同步強化國際鏈結，拓展學生的全球學習與移動能力。除近期由校長率團赴越南胡志明市，與多所重點大學簽署合作備忘錄，聚焦法律、管理與建築人才培育及產學鏈結；校方亦持續深化與日本、韓國多所大學及研究機構的合作關係，協助學生接軌區域產業鏈與國際職場需求。

高雄大學東亞語文學系文化課程。圖／國立高雄大學提供
高雄大學東亞語文學系文化課程。圖／國立高雄大學提供

除了產業鏈結，高大仍維持應有的公共角色。透過大學社會責任（USR）計畫，於 2025 年底辦理「高雄科學日暨高雄大學 USR 成果展」，將科普、科技與研究成果帶入公共場域，讓大學能量持續向社會開放。

為讓有興趣的學生與家長進一步了解辦學方向與校園環境，高雄大學於3月14日（六）舉辦《2026高大Open House》，報名網址：https://forms.gle/RYURwY7k9irGtbhc6，歡迎報名參加。

高雄大學生態池。圖／國立高雄大學提供
高雄大學生態池。圖／國立高雄大學提供

●國立高雄大學

地址：81148高雄市楠梓區高雄大學路700號

官網：https://www.nuk.edu.tw/

高雄大學

相關新聞

半導體成國家戰略 高雄大學串聯產業鏈鋪出就業路徑

半導體已成台灣國家戰略產業，從晶圓製造、封裝測試到系統應用，牽動整體產業競爭力，也重新形塑年輕世代的升學與就業選擇。面對此一結構轉變，大學能否回應企業實際需求…

創校70再創高峰 中原大學註冊率連續6年100%

2025年中原大學邁入創校70周年，辦學成績屢傳捷報，依據教育部114學年度統計，中原大學學士班新生註冊率達100%，連續8年蟬聯公私立綜合大學第一名，104人力銀行《大學品牌力》…

領航AI永續新紀元 國立宜蘭大學辦學績效卓著 註冊率穩居公立前八強

國立宜蘭大學在少子化浪潮下逆勢成長，辦學品質深獲肯定。根據114年最新統計，宜大整體註冊率躍升至全台公立大學第8名，較去年大幅進步7名…

首度進榜QS亞洲大學排名 佛光大學新世代大學首選

高等教育競爭日益激烈，佛光大學首度進榜國際權威評比機構QS公布的「2026年QS亞洲大學排名」，在全台57所入列大學中名列第38名、東北亞第318名，辦學穩健成長…

科技・國際・永續 大葉大學培育未來人才

面對產業快速變革與全球永續浪潮，高等教育不再只是知識傳遞場域，更肩負培育未來關鍵人才的角色。大葉大學校長方文昌表示，面對AI科技發展、全球淨零轉型及國際人才競爭加劇

迎向AI與跨域 高科大養成永續人才

高雄在短短幾年時間，結合橋科園區、S廊道、亞洲新灣區、輕軌成圓、演唱會經濟等熱門話題，翻轉整個港都城市，成為台灣最閃耀的明星城市。以高雄為發展基礎的國立高雄科技大學…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。