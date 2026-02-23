創校70再創高峰 中原大學註冊率連續6年100%

2025年中原大學邁入創校70周年，辦學成績屢傳捷報，依據教育部114學年度統計，中原大學學士班新生註冊率達100%，連續8年蟬聯公私立綜合大學第一名，104人力銀行《大學品牌力》更評選中原為私校第一；迎合AI與半導體發展趨勢，中原也首創「半導體產業學院」，在厚實根基上導入前瞻思維，再創高等教育亮點。

《大學品牌力》私校第一 國際學術力躍升

中原大學不僅新生註冊率連年百分百，中原新生分發入學成績亦持續成長，甚至比肩國立頂尖大學。104人力銀行公布2026年《大學品牌力》評選結果，中原大學榮獲「學制標竿獎」私立一般大學第一名，中原校友在「高階領導力」指標名列全國第五，評選單位盛讚：「中原大學不僅是工程師搖籃，也是高階經理人孵化器」。

中原大學國內外表現都優異，在英國泰晤士高等教育2026「THE跨學科科學排名」，中原大學首次參與即名列全球301–350名、台灣第11名，並榮登全國私立綜合大學第一。美國史丹佛大學公布2025年「全球前2%頂尖科學家」榜單，中原共有29位教授入榜，展現國際學術能見度。

中原大學持續挹注教研資源，推進科學研究與人才培育，《大學品牌力》排名私校第一。圖／中原大學提供

迎戰AI與半導體 打造私校首創半導體學院

面對半導體與AI浪潮，中原大學成立「智慧運算與量子資訊學院」及全台私校首創的「半導體產業學院」，並與比利時魯汶大學（KU Leuven）、IMEC（微電子研究中心）等國際機構及越南FPT大學合作培育人才。大力推動CYCU AI University」平台，導入NVIDIADLI師資認證與教材、發展量子計算與LLMs應用相關教學。

為強化學用合一與前瞻學習場域，除了理工人文學院，建築學系也設立「AI數位製造實驗室」，導入AI與數位製造教學。智運量子學院則與台灣資料科學協會及多所大學合作開設「跨校資料科學頂石課程」，全力培養學子AI應用力。

第30屆大專校院資訊應用服務創新競賽，中原大學資管系再度蟬聯第一，締造「八連霸」紀錄。圖／中原大學提供

學生競賽表現亮眼 培育跨域創新人才

在「大專校院資訊應用服務創新競賽」，中原大學資管系連續8年蟬聯「產學合作組一」第一名，締造八連霸紀錄；設計學院學生作品勇奪iF國際設計大獎；電機系學生組成青創團隊在國際創業競賽屢獲佳績，展現中原學子跨域整合、創新創業的實力。

中原大學舉辦豐富多元的音樂藝文活動，培養學生成為兼具博雅與專業的人才。圖／中原大學提供

中原大學校長李英明說，中原以「全人教育」為核心精神，創校70年來堅守信仰、專業與關懷，成就卓越的辦學典範，並將以永續為願景，開啟下一個里程碑，陪伴青年在中原找到適性發展舞台，成為兼具專業實力、創新思維與社會關懷的新世代人才。