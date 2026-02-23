快訊

2025上半年空屋率創15年新高、5年內新屋空屋率卻減少 有何影響？

官方樂喊國旅翻倍開紅盤 這地方居全縣之冠...業者搖頭大嘆吐真話

經典不敗！林志穎神曲回憶殺 登「紅白」收視高點3.31

創校70再創高峰 中原大學註冊率連續6年100%

聯合新聞網／ 文／鄭國樑
中原大學創校70周年屢創佳績，學士班新生註冊率連續6年100%，優質辦學實力獲得肯定。圖／中原大學提供
中原大學創校70周年屢創佳績，學士班新生註冊率連續6年100%，優質辦學實力獲得肯定。圖／中原大學提供

2025年中原大學邁入創校70周年，辦學成績屢傳捷報，依據教育部114學年度統計，中原大學學士班新生註冊率達100%，連續8年蟬聯公私立綜合大學第一名，104人力銀行《大學品牌力》更評選中原為私校第一；迎合AI與半導體發展趨勢，中原也首創「半導體產業學院」，在厚實根基上導入前瞻思維，再創高等教育亮點。

《大學品牌力》私校第一 國際學術力躍升

中原大學不僅新生註冊率連年百分百，中原新生分發入學成績亦持續成長，甚至比肩國立頂尖大學。104人力銀行公布2026年《大學品牌力》評選結果，中原大學榮獲「學制標竿獎」私立一般大學第一名，中原校友在「高階領導力」指標名列全國第五，評選單位盛讚：「中原大學不僅是工程師搖籃，也是高階經理人孵化器」。

中原大學國內外表現都優異，在英國泰晤士高等教育2026「THE跨學科科學排名」，中原大學首次參與即名列全球301–350名、台灣第11名，並榮登全國私立綜合大學第一。美國史丹佛大學公布2025年「全球前2%頂尖科學家」榜單，中原共有29位教授入榜，展現國際學術能見度。

中原大學持續挹注教研資源，推進科學研究與人才培育，《大學品牌力》排名私校第一。圖／中原大學提供
中原大學持續挹注教研資源，推進科學研究與人才培育，《大學品牌力》排名私校第一。圖／中原大學提供

迎戰AI與半導體 打造私校首創半導體學院

面對半導體與AI浪潮，中原大學成立「智慧運算與量子資訊學院」及全台私校首創的「半導體產業學院」，並與比利時魯汶大學（KU Leuven）、IMEC（微電子研究中心）等國際機構及越南FPT大學合作培育人才。大力推動CYCU AI University」平台，導入NVIDIADLI師資認證與教材、發展量子計算與LLMs應用相關教學。

為強化學用合一與前瞻學習場域，除了理工人文學院，建築學系也設立「AI數位製造實驗室」，導入AI與數位製造教學。智運量子學院則與台灣資料科學協會及多所大學合作開設「跨校資料科學頂石課程」，全力培養學子AI應用力。

第30屆大專校院資訊應用服務創新競賽，中原大學資管系再度蟬聯第一，締造「八連霸」紀錄。圖／中原大學提供
第30屆大專校院資訊應用服務創新競賽，中原大學資管系再度蟬聯第一，締造「八連霸」紀錄。圖／中原大學提供

學生競賽表現亮眼 培育跨域創新人才

在「大專校院資訊應用服務創新競賽」，中原大學資管系連續8年蟬聯「產學合作組一」第一名，締造八連霸紀錄；設計學院學生作品勇奪iF國際設計大獎；電機系學生組成青創團隊在國際創業競賽屢獲佳績，展現中原學子跨域整合、創新創業的實力。

中原大學舉辦豐富多元的音樂藝文活動，培養學生成為兼具博雅與專業的人才。圖／中原大學提供
中原大學舉辦豐富多元的音樂藝文活動，培養學生成為兼具博雅與專業的人才。圖／中原大學提供

中原大學校長李英明說，中原以「全人教育」為核心精神，創校70年來堅守信仰、專業與關懷，成就卓越的辦學典範，並將以永續為願景，開啟下一個里程碑，陪伴青年在中原找到適性發展舞台，成為兼具專業實力、創新思維與社會關懷的新世代人才。

●中原大學

地址：320314 桃園市中壢區中北路200號

官網：https://www.cycu.edu.tw/

中原大學

相關新聞

半導體成國家戰略 高雄大學串聯產業鏈鋪出就業路徑

半導體已成台灣國家戰略產業，從晶圓製造、封裝測試到系統應用，牽動整體產業競爭力，也重新形塑年輕世代的升學與就業選擇。面對此一結構轉變，大學能否回應企業實際需求…

創校70再創高峰 中原大學註冊率連續6年100%

2025年中原大學邁入創校70周年，辦學成績屢傳捷報，依據教育部114學年度統計，中原大學學士班新生註冊率達100%，連續8年蟬聯公私立綜合大學第一名，104人力銀行《大學品牌力》…

領航AI永續新紀元 國立宜蘭大學辦學績效卓著 註冊率穩居公立前八強

國立宜蘭大學在少子化浪潮下逆勢成長，辦學品質深獲肯定。根據114年最新統計，宜大整體註冊率躍升至全台公立大學第8名，較去年大幅進步7名…

首度進榜QS亞洲大學排名 佛光大學新世代大學首選

高等教育競爭日益激烈，佛光大學首度進榜國際權威評比機構QS公布的「2026年QS亞洲大學排名」，在全台57所入列大學中名列第38名、東北亞第318名，辦學穩健成長…

科技・國際・永續 大葉大學培育未來人才

面對產業快速變革與全球永續浪潮，高等教育不再只是知識傳遞場域，更肩負培育未來關鍵人才的角色。大葉大學校長方文昌表示，面對AI科技發展、全球淨零轉型及國際人才競爭加劇

迎向AI與跨域 高科大養成永續人才

高雄在短短幾年時間，結合橋科園區、S廊道、亞洲新灣區、輕軌成圓、演唱會經濟等熱門話題，翻轉整個港都城市，成為台灣最閃耀的明星城市。以高雄為發展基礎的國立高雄科技大學…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。