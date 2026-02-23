領航AI永續新紀元 國立宜蘭大學辦學績效卓著 註冊率穩居公立前八強

國立宜蘭大學在少子化浪潮下逆勢成長，辦學品質深獲肯定。根據114年最新統計，宜大整體註冊率躍升至全台公立大學第8名，較去年大幅進步7名，且日間學制系所分發率達成100%滿招；國際學術評比上，該校入榜2025 THE世界大學影響力排名，於「SDG 17多元夥伴關係」指標挺進全球前300強，本年度更獲得教育部「高教深耕計畫」7,133萬元補助，創下歷年新高，穩健的校務治理與卓越表現，是家長與考生最放心的公立大學首選。

國立宜蘭大學領航AI教育成為TAICA聯盟大學之一，投入「智慧農業、無人機、綠建築、AIoT」四大研究方向，讓學子在東部也能掌握頂尖人工智慧技術。圖／宜蘭大學提供

AI賦能領航 鏈結產學脈動

校長陳威戎提出「AI賦能」為百年發展核心，致力將宜大打造為東部AI創新樞紐。今年正式加入「台灣國立大學系統（NUST）」，並結合「台灣大專院校人工智慧學程聯盟（TAICA）」，學生入學即可跨校選修，共享包括中興、台大、清大等頂尖國立大學豐富資源。

同時在校內推動「未畢業就好業」全職實習計畫，合作對象擴張至42家優質企業（如台泥、中鼎、宜鼎等），提供大四學生全職全薪實習機會。宜大的生資學群薪資力獲評全台第三，證明「AI賦能」已實質轉化為學生強大的職場競爭力。

宜蘭大學以「深耕生物多樣性」計畫勇奪2025 APSAA銀獎，由校長陳威戎(中)出席典禮受獎。圖／宜蘭大學提供

永續校園經營 深化國際連結

以「永續校園」為核心驅動力，將永續加值深化於地方與全球責任。宜大連續榮獲亞太永續行動獎銀獎與2025第六屆《遠見》USR績優獎。

在國際鏈結上，114年與日本千歲科學技術大學、印度KAHE等名校深化交換計畫，更與澳洲太空公司ResearchSat簽署備忘錄，跨足太空科技人才培育，透過產學創新與人才養成的結合，讓學生在校園內即可接軌全球趨勢，培養具備國際移動力的綠領人才。

擊敗百隊！宜蘭大學「漁見未來」勇奪2025行動通訊賽冠軍，AI結合AR打造智慧養殖新標竿。圖／宜蘭大學提供

社會責任實踐 開啟百年新篇

今年適逢創校百週年，積極落實社會責任，實踐「讓知識回歸社會價值」的深刻承諾。為培育引領未來產業的頂尖研發人才，已獲准於115學年度正式增設「智慧永續工程博士班」，將學術研究轉化為推動社會進步的實質力量。

5月4日至5月17日盛大展開百年校慶系列活動，舉辦「百週年校慶慶祝大會」與動人的「百年校慶音樂會」，透過溫馨感人的「百桌團聚」盛事，匯聚跨世代校友力量，展現對在地社區的深度關懷，國立宜蘭大學歡迎各界蒞臨共襄盛舉，見證宜大發揮社會影響力，攜手接軌下一個百年的無限可能。

