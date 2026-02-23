快訊

首度進榜QS亞洲大學排名 佛光大學新世代大學首選

聯合新聞網／ 文／戴永華
佛光大學以國際力、低負擔與高質量，成為繁星升學的好選擇。圖／周俊雄攝影
佛光大學以國際力、低負擔與高質量，成為繁星升學的好選擇。圖／周俊雄攝影

高等教育競爭日益激烈，佛光大學首度進榜國際權威評比機構QS公布的「2026年QS亞洲大學排名」，在全台57所入列大學中名列第38名、東北亞第318名，辦學穩健成長，在AppliedHE2026亞洲大學排名中也獲評為台灣私立大學第六名，顯示佛大已成為具有潛力與國際肯定的新世代大學選擇。

就學支持 減輕家庭負擔

佛光大學重視學生就學負擔與學習投資報酬率，針對繁星推薦入學新生，推出優於同儕的就學支持方案，大一免學雜費、大二至大四每年提供2.5萬元補助，還有住宿費全額補助，降低學費壓力。

AppliedHE2026亞洲大學排名，佛光大學列入台灣私校第六名。圖／佛光大學提供
AppliedHE2026亞洲大學排名，佛光大學列入台灣私校第六名。圖／佛光大學提供
佛光大學首次進榜QS亞洲大學排名，榮獲台灣第38名、東北亞第318名。圖／佛光大學提供
佛光大學首次進榜QS亞洲大學排名，榮獲台灣第38名、東北亞第318名。圖／佛光大學提供

具海外學習、雙聯學位優勢

海外學習資源上，佛光大學具備全台少見的國際優勢。佛光山遍布五大洲道場與合作網絡，佛光大學學生可前往美國、日本、韓國、歐洲及東南亞等國學習，出國進修比率名列全國第九、東部地區第一；雙聯學位選擇包含舊金山州立大學、美國西來大學、英國密德薩斯大學，讓學生具備國內與國際學位競爭力。

佛光大學進榜國際權威評比機構QS公布的「2026年QS亞洲大學排名」。圖／佛光大學提供
佛光大學進榜國際權威評比機構QS公布的「2026年QS亞洲大學排名」。圖／佛光大學提供

「16+2」模式 強化AI與就業力

培育就業力方面，佛光大學推動校內整合與教學創新，成立應用科技與設計學院、人文暨社會科學學院、健康樂活暨管理學院及佛教學院四大學院，打造更具彈性與實務導向的學習架構，並推動「16+2」學習模式，鼓勵學生取得AI與數位科技相關證照，學生考照通過率高達八成。

佛光大學指出，面對社會快速變動，學校以人文為本、科技為用，深化「三好AI校園」願景，培育兼具專業能力、國際視野與永續素養人才，對於期盼在低負擔環境中累積國際經驗、跨域實力與就業競爭力的學生而言，佛光大學是最好的選擇。

佛光大學

