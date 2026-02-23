科技・國際・永續 大葉大學培育未來人才
面對產業快速變革與全球永續浪潮，高等教育不再只是知識傳遞場域，更肩負培育未來關鍵人才的角色。大葉大學校長方文昌表示，面對AI科技發展、全球淨零轉型及國際人才競爭加劇，大學必須以前瞻視野回應社會需求，「科技、國際、永續」正是大葉大學布局未來、培育新世代人才的三大核心方向。
因應AI、半導體與智慧製造成為中部產業發展重心，大葉大學結合理論與實作，打造貼近產業脈動的學習環境，建置人工智慧、智慧製造、半導體等多元實作學習場域，讓學生從課堂延伸至實驗室，透過專題導向與問題導向學習模式，老師帶領學生觀察產業情境，發掘問題並提出解決方案，累積實務經驗，提升就業競爭力。
永續發展已是全球共同目標，半導體產業帶動經濟成長，卻同時面臨高碳排環境挑戰，未來科技人才除了技術能力，更要具備永續思維，大葉大學將半導體教育與永續理念緊密結合，引導學生思考如何從製程優化、節能減碳、資源循環及智慧管理等面向，落實環境友善的永續轉型，在產業發展與環境保護之間取得平衡。
大葉大學深耕綠能研發與永續教育，兩度獲頒行政院「國家永續發展獎」，並在2025年世界綠色大學評比榮獲全球第37名。學校將聯合國永續發展目標SDGs融入課程、研究與校園生活，從水資源循環與友善農業，到日照樂活、潔淨能源、碳盤查與森林碳匯，讓學生在校園中培養跨域思考與綠色專業能力，對接未來綠領人才與ESG相關職涯。
在國際化方面，因應政府2030雙語政策，大葉大學全面推動EMI課程與雙語校園環境，透過專業課程英語化、跨文化活動及生活化英語學習，提升學生實用溝通能力與國際視野。此外，大葉大學鼓勵學生走向世界，與多國姊妹校合作，推動交換學生、海外實習及雙聯學制，幫助學生提升語言能力，培養跨文化理解與國際移動力，為未來職涯加值。
方文昌校長表示，大葉大學持續以產業需求與社會責任為核心，透過科技、永續與國際三大方向，培育具備專業力、行動力與國際競爭力的未來人才，歡迎青年學子加入大葉大學。
★大葉大學招生資訊：https://enroll.dyu.edu.tw/
