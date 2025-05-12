快訊

用餐神情拘謹...光頭男童僅吃一塊麵包 屏縣社會處訪視未發現不當對待

護理人力短缺根源？國教院曝5成護專生因家人期望入學 每5人有1人想轉學

首度實彈射擊！海馬士火箭系統兩度訊號異常 順利排除完成任務

迎向AI與跨域 高科大養成永續人才

聯合新聞網／ 高雄訊
國立高雄科技大學以龐大的跨領域學術資源雄踞南台灣，圖為先進材料成形中心。圖／高科大提供
國立高雄科技大學以龐大的跨領域學術資源雄踞南台灣，圖為先進材料成形中心。圖／高科大提供

高雄在短短幾年時間，結合橋科園區、S廊道、亞洲新灣區、輕軌成圓、演唱會經濟等熱門話題，翻轉整個港都城市，成為台灣最閃耀的明星城市。以高雄為發展基礎的國立高雄科技大學，在這一波高雄翻轉的浪潮中，因地利之便再次佔據關鍵地位。高科大以龐大的跨領域學術資源雄踞南台灣，為產業供應優質人才，也為人才提供豐沛的學習進修資源。

教育部新造最大艘的海事人才訓練船御風輪委由高科大運營。圖／高科大提供
教育部新造最大艘的海事人才訓練船御風輪委由高科大運營。圖／高科大提供

海洋人才養成與科研應用在海洋

教育部新造最大艘的海事人才訓練船御風輪委由高科大運營，在2025年正式交船、首航，全台每年大約1100 名的各級海事學校學生，船上實習課程都以御風輪為主要場域，御風輪大幅改善實習船的訓練量能以及船上訓練設備，未來可穩定台灣海事人才的養成與輸出。此外，高科大底泥研究中心在海洋環境研究領域中，以「海洋、底泥、生物炭」相關研究主題據世界第一之地位，廣泛被重要期刊論文所引用。無人載具的發展上，也廣泛結合通信技術、無線充電技術、自動返航、AI 判讀等技術，包含離岸風場監測、魚群搜索的應用，將為無人載具開啟新的發展舞台。

無人船舶。圖／高科大提供
無人船舶。圖／高科大提供

科技人才養成與半導體

半導體技術的成熟讓AI 應用進入全面發展的局面，高科大校友積極拉抬高科大運算實力，捐贈經費指定高科大採購搭載輝達NVIDIA GPU的協同運算伺服器，為校內各類研究與教學提供強大運算支援。AI 素養、基礎程式素養也成為通識教育的重要一環，可以說程式素養跟外語素養是同等重要的人才培養基礎。此外高科大從正規高等教育的路徑到進修教育，為半導體產業培訓晶片設計人才、製程工程師、設備工程師，快速銜接專業接訓練與產線實務。為服務 IT 產業，高科大提供豐沛的研究資源、教師資源、人才資源，培養技術與品性俱優的未來資訊人才。

高科大從正規高等教育的路徑到進修教育，為半導體產業培訓晶片設計人才。圖／高科大提供
高科大從正規高等教育的路徑到進修教育，為半導體產業培訓晶片設計人才。圖／高科大提供

製造乃國之根本

橋科園區正對高科大第一校區，規劃進駐的關鍵產業包含電動車、記憶體、航太、生技等。沿著南台灣S廊道，產業別更是囊括半導體、光電、智慧製造、精密製造、扣件、先進製程、封裝測試、石化材料、AIoT、數位等。高科大在第一校區建置全台灣第一個鐵道技術中心，是台鐵、高鐵、各都市捷運系統所仰賴的技術重鎮，也是我國軌道運輸安全的技術自主關鍵基地；另外也即將落成先進材料成形中心，建置國內學術單位最大台的1600噸伺服沖鍛設備，滿足大型鈑金件的試作需求。在綠色製造、智慧製造、減碳等發展趨勢上，高科大全面性協助製造業迎接國際挑戰，鞏固我國產業競爭力，也鞏固國內關鍵產業在世界供應鏈中的地位。

高科大在第一校區建置全台灣第一個鐵道技術中心，是台鐵、高鐵、各都市捷運系統所仰賴的技術重鎮。圖／高科大提供
高科大在第一校區建置全台灣第一個鐵道技術中心，是台鐵、高鐵、各都市捷運系統所仰賴的技術重鎮。圖／高科大提供

（國立高雄科技大學 廣告）

高雄科技大學

相關新聞

迎向AI與跨域 高科大養成永續人才

高雄在短短幾年時間，結合橋科園區、S廊道、亞洲新灣區、輕軌成圓、演唱會經濟等熱門話題，翻轉整個港都城市，成為台灣最閃耀的明星城市。以高雄為發展基礎的國立高雄科技大學…

明新科技大學產學合一 打造AI賦能智慧校園

坐擁新竹科學園區與工業區資源，明新科技大學發揮「產學合一」優勢，以工科為基礎打造「AI賦能智慧校園」，實現學生「入學即就業」的願景…

國立虎尾科技大學 掌握自駕車關鍵技術

國立虎尾科技大學致力於培育實務與跨域整合能力的人才，其中以自駕車研發與創新，展現亮眼成果。去年12月起…

迎接AI時代 修平科技大學準備好了！

修平科技大學以工科見長，但在管理、觀光與創意等各院系亦均衡發展，且在業界著有聲譽。學校為了迎接AI時代來臨和與全球的產業趨勢接軌…

中國科技大學-站上國際舞台的永續科技大學

在少子女化浪潮衝擊下，許多大學面臨招生挑戰。但中國科技大學（CUTe）選擇了一條不同的路——堅持「穩健經營」與「質重於量」的理念，不追求招生人數的極大化…

元培醫事科技大學 醫護黃金科系 展現職場競爭力

根據大學問網站公布之「2025年4大好就業隱藏版黃金科系」調查結果，放射師與檢驗師相關科系因具備國考執業證照保障及衛生福利部招生名額總量管制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。