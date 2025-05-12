迎向AI與跨域 高科大養成永續人才

高雄在短短幾年時間，結合橋科園區、S廊道、亞洲新灣區、輕軌成圓、演唱會經濟等熱門話題，翻轉整個港都城市，成為台灣最閃耀的明星城市。以高雄為發展基礎的國立高雄科技大學，在這一波高雄翻轉的浪潮中，因地利之便再次佔據關鍵地位。高科大以龐大的跨領域學術資源雄踞南台灣，為產業供應優質人才，也為人才提供豐沛的學習進修資源。

教育部新造最大艘的海事人才訓練船御風輪委由高科大運營。圖／高科大提供

海洋人才養成與科研應用在海洋

教育部新造最大艘的海事人才訓練船御風輪委由高科大運營，在2025年正式交船、首航，全台每年大約1100 名的各級海事學校學生，船上實習課程都以御風輪為主要場域，御風輪大幅改善實習船的訓練量能以及船上訓練設備，未來可穩定台灣海事人才的養成與輸出。此外，高科大底泥研究中心在海洋環境研究領域中，以「海洋、底泥、生物炭」相關研究主題據世界第一之地位，廣泛被重要期刊論文所引用。無人載具的發展上，也廣泛結合通信技術、無線充電技術、自動返航、AI 判讀等技術，包含離岸風場監測、魚群搜索的應用，將為無人載具開啟新的發展舞台。

無人船舶。圖／高科大提供

科技人才養成與半導體

半導體技術的成熟讓AI 應用進入全面發展的局面，高科大校友積極拉抬高科大運算實力，捐贈經費指定高科大採購搭載輝達NVIDIA GPU的協同運算伺服器，為校內各類研究與教學提供強大運算支援。AI 素養、基礎程式素養也成為通識教育的重要一環，可以說程式素養跟外語素養是同等重要的人才培養基礎。此外高科大從正規高等教育的路徑到進修教育，為半導體產業培訓晶片設計人才、製程工程師、設備工程師，快速銜接專業接訓練與產線實務。為服務 IT 產業，高科大提供豐沛的研究資源、教師資源、人才資源，培養技術與品性俱優的未來資訊人才。

高科大從正規高等教育的路徑到進修教育，為半導體產業培訓晶片設計人才。圖／高科大提供

製造乃國之根本

橋科園區正對高科大第一校區，規劃進駐的關鍵產業包含電動車、記憶體、航太、生技等。沿著南台灣S廊道，產業別更是囊括半導體、光電、智慧製造、精密製造、扣件、先進製程、封裝測試、石化材料、AIoT、數位等。高科大在第一校區建置全台灣第一個鐵道技術中心，是台鐵、高鐵、各都市捷運系統所仰賴的技術重鎮，也是我國軌道運輸安全的技術自主關鍵基地；另外也即將落成先進材料成形中心，建置國內學術單位最大台的1600噸伺服沖鍛設備，滿足大型鈑金件的試作需求。在綠色製造、智慧製造、減碳等發展趨勢上，高科大全面性協助製造業迎接國際挑戰，鞏固我國產業競爭力，也鞏固國內關鍵產業在世界供應鏈中的地位。

高科大在第一校區建置全台灣第一個鐵道技術中心，是台鐵、高鐵、各都市捷運系統所仰賴的技術重鎮。圖／高科大提供

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