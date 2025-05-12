快訊

金城國中考題爭議…師是「教育世家」雙親受打擊 親友嘆1事

美中貿易休兵90天 道瓊期指應聲狂漲近1,000點

台中屋齡30年老屋占近5成 國外遊客驚見「不像先進城市」

明新科技大學產學合一 打造AI賦能智慧校園

聯合報／ 郭政芬／新竹報導
明新科技大學發揮「產學合一」優勢，以工科為基礎打造「AI賦能智慧校園」，實現學生「入學即就業」的願景。圖／明新科大提供
明新科技大學發揮「產學合一」優勢，以工科為基礎打造「AI賦能智慧校園」，實現學生「入學即就業」的願景。圖／明新科大提供

坐擁新竹科學園區與工業區資源，明新科技大學發揮「產學合一」優勢，以工科為基礎打造「AI賦能智慧校園」，實現學生「入學即就業」的願景，成為科技大廠的人才搖籃、具有國際魅力的產業科技大學。

●AI賦能教學：跨域人才新模式

「明新科大從課程革新、特色場域應用、國際化學習環境建設到行政流程優化！」校長呂明峯多管齊下、系統性構築AI智慧校園，他認為「AI課程與教室需持續迭代更新，能應對快速變化的科技需求」。

校長呂明峯多管齊下、系統性構築AI智慧校園，他認為「AI課程與教室需持續迭代更新，能應對快速變化的科技需求」。圖／明新科大提供
校長呂明峯多管齊下、系統性構築AI智慧校園，他認為「AI課程與教室需持續迭代更新，能應對快速變化的科技需求」。圖／明新科大提供

明新科大2020年率先打造全國首座AI教室，將人工智慧與程式設計列為必修課程，推動國際化學習，學校設立「APEC國際會議模擬混合實境（MR）教室」與「AI多語學習中心」，提供多國語言即時互譯服務，營造跨文化、無礙學習環境，培養學生全球競爭力。

明新將AI應用融入各專業領域：半導體學院以「AI賦能半導體類產線」為核心，導入AI技術進行瑕疵檢測與設備維護，吸引國際大學合作交流；工程學院提升程式設計與智慧製造能力；管理學院聚焦智慧零售應用；民生學院則推動AI與生活科技結合等，開創更多跨域應用場景。

不僅如此，明新導入微軟與「聯發科達哥」的生成式AI服務平台，提升校務效率，實現智慧校園。呂明峯表示，這些舉措不僅強化學生就業優勢，也讓學校在教育創新與智慧化治理方面成為典範。

●地利結合專業 打造半導體人才培育重鎮

明新科大憑藉地利之便，與半導體產業建立緊密鏈結。呂明峯舉例，緊鄰全球第五大封測廠力成科技，其員工近五分之一來自明新，產業合作成果，不僅提升學校品牌，更展現出實務優勢。

明新以智慧科技與智慧服務為發展主軸，結合產學合作與政府補助，導入業界設備與證照考場，落實產學合作，呂明峯說明，學校根據業界需求，量身設計課程，與企業建立深厚的產學合作關係。

●彈性課程設計：培養多元技能

如半導體學院的封裝測試基地，課程與證照結合，將技能訓練與證照考試整合，這種「學用合一」的教育模式，學生不僅擁有專業知識，還具備即戰力，符合企業所需。國際化方面，越南、馬來西亞、日本、菲律賓等國際學生在明新學習，畢業後進入台灣科技產業，具備語言與專業優勢，成為全球市場搶手人才。

明新科大半導體學院的封裝測試基地，課程與證照結合，將技能訓練與證照考試整合，這種「學用合一」的教育模式，學生不僅擁有專業知識，還具備即戰力。圖／明新科大提供
明新科大半導體學院的封裝測試基地，課程與證照結合，將技能訓練與證照考試整合，這種「學用合一」的教育模式，學生不僅擁有專業知識，還具備即戰力。圖／明新科大提供

此外，明新科大在管理學院與民生學院也展現出強大的產業連結。學校致力於推動社會責任與永續發展，拓展更多未來發展機會。工程學院有智慧製造證照輔導，管理學院與ESG顧問團隊實地協作，人設學院開設XR與VTuber創作專班，學校培養學生的職場技能，累積創業與解決問題的能力，學生參與競賽、海外實習，累積國際視野，成為核心人才。

明新科大是科技大廠的人才搖籃，具有國際魅力的產業科技大學。圖／明新科大提供
明新科大是科技大廠的人才搖籃，具有國際魅力的產業科技大學。圖／明新科大提供

願景

相關新聞

明新科技大學產學合一 打造AI賦能智慧校園

坐擁新竹科學園區與工業區資源，明新科技大學發揮「產學合一」優勢，以工科為基礎打造「AI賦能智慧校園」，實現學生「入學即就業」的願景…

國立虎尾科技大學 掌握自駕車關鍵技術

國立虎尾科技大學致力於培育實務與跨域整合能力的人才，其中以自駕車研發與創新，展現亮眼成果。去年12月起…

迎接AI時代 修平科技大學準備好了！

修平科技大學以工科見長，但在管理、觀光與創意等各院系亦均衡發展，且在業界著有聲譽。學校為了迎接AI時代來臨和與全球的產業趨勢接軌…

中國科技大學-站上國際舞台的永續科技大學

在少子女化浪潮衝擊下，許多大學面臨招生挑戰。但中國科技大學（CUTe）選擇了一條不同的路——堅持「穩健經營」與「質重於量」的理念，不追求招生人數的極大化…

元培醫事科技大學 醫護黃金科系 展現職場競爭力

根據大學問網站公布之「2025年4大好就業隱藏版黃金科系」調查結果，放射師與檢驗師相關科系因具備國考執業證照保障及衛生福利部招生名額總量管制

面對AI科技快速發展 嘉南藥理大學智慧生活學院培養新世代人才

以培育健康永續創新服務專業人才為宗旨，嘉南藥理大學目前共有3大學院、24系所、3個學士學位學程及9個專科，在面對AI科技快速發展與應用，其中…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。