明新科技大學產學合一 打造AI賦能智慧校園

坐擁新竹科學園區與工業區資源，明新科技大學發揮「產學合一」優勢，以工科為基礎打造「AI賦能智慧校園」，實現學生「入學即就業」的願景，成為科技大廠的人才搖籃、具有國際魅力的產業科技大學。

●AI賦能教學：跨域人才新模式

「明新科大從課程革新、特色場域應用、國際化學習環境建設到行政流程優化！」校長呂明峯多管齊下、系統性構築AI智慧校園，他認為「AI課程與教室需持續迭代更新，能應對快速變化的科技需求」。

校長呂明峯多管齊下、系統性構築AI智慧校園，他認為「AI課程與教室需持續迭代更新，能應對快速變化的科技需求」。圖／明新科大提供

明新科大2020年率先打造全國首座AI教室，將人工智慧與程式設計列為必修課程，推動國際化學習，學校設立「APEC國際會議模擬混合實境（MR）教室」與「AI多語學習中心」，提供多國語言即時互譯服務，營造跨文化、無礙學習環境，培養學生全球競爭力。

明新將AI應用融入各專業領域：半導體學院以「AI賦能半導體類產線」為核心，導入AI技術進行瑕疵檢測與設備維護，吸引國際大學合作交流；工程學院提升程式設計與智慧製造能力；管理學院聚焦智慧零售應用；民生學院則推動AI與生活科技結合等，開創更多跨域應用場景。

不僅如此，明新導入微軟與「聯發科達哥」的生成式AI服務平台，提升校務效率，實現智慧校園。呂明峯表示，這些舉措不僅強化學生就業優勢，也讓學校在教育創新與智慧化治理方面成為典範。

●地利結合專業 打造半導體人才培育重鎮

明新科大憑藉地利之便，與半導體產業建立緊密鏈結。呂明峯舉例，緊鄰全球第五大封測廠力成科技，其員工近五分之一來自明新，產業合作成果，不僅提升學校品牌，更展現出實務優勢。

明新以智慧科技與智慧服務為發展主軸，結合產學合作與政府補助，導入業界設備與證照考場，落實產學合作，呂明峯說明，學校根據業界需求，量身設計課程，與企業建立深厚的產學合作關係。

●彈性課程設計：培養多元技能

如半導體學院的封裝測試基地，課程與證照結合，將技能訓練與證照考試整合，這種「學用合一」的教育模式，學生不僅擁有專業知識，還具備即戰力，符合企業所需。國際化方面，越南、馬來西亞、日本、菲律賓等國際學生在明新學習，畢業後進入台灣科技產業，具備語言與專業優勢，成為全球市場搶手人才。

明新科大半導體學院的封裝測試基地，課程與證照結合，將技能訓練與證照考試整合，這種「學用合一」的教育模式，學生不僅擁有專業知識，還具備即戰力。圖／明新科大提供

此外，明新科大在管理學院與民生學院也展現出強大的產業連結。學校致力於推動社會責任與永續發展，拓展更多未來發展機會。工程學院有智慧製造證照輔導，管理學院與ESG顧問團隊實地協作，人設學院開設XR與VTuber創作專班，學校培養學生的職場技能，累積創業與解決問題的能力，學生參與競賽、海外實習，累積國際視野，成為核心人才。