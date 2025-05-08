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國立虎尾科技大學 掌握自駕車關鍵技術

聯合新聞網／ 雲林訊
虎科大自駕車團隊從系統整合、即時控制到虛實驗證，進行了全方位布局，成果十分亮眼。圖／虎尾科大提供
虎科大自駕車團隊從系統整合、即時控制到虛實驗證，進行了全方位布局，成果十分亮眼。圖／虎尾科大提供

國立虎尾科技大學致力於培育實務與跨域整合能力的人才，其中以自駕車研發與創新，展現亮眼成果。去年12月起，虎科大自駕車團隊在高鐵雲林站周邊取得路權進行道路測試，累積試驗里程達30公里以上，並配合法規要求，逐步建置自駕上路所需的技術基礎。

自駕車團隊在高鐵雲林站周邊取得路權進行道路測試。圖／虎尾科大提供
自駕車團隊在高鐵雲林站周邊取得路權進行道路測試。圖／虎尾科大提供

●實現智慧移動藍圖

虎科大自駕車次系統技術，整合校內機電跨域團隊進行自主研發，涵蓋定位導航、感知融合、影像辨識、決策控制、人機介面與車聯網整合應用等6大領域，朝向實際道路運行與站點接駁服務的目標邁進。

其中亮點技術，除系統整合、即時控制到虛實驗證，也進行全方位布局，團隊透過機器人作業系統（ROS）與車載通訊網路（CANbus）跨平台整合，提供環境感知與控制指令的即時回饋。運用學校自主開發直觀的圖形化使用者介面（GUI）建置「電動巴士戰情室」，除可即時監控車輛狀態且更具操作便利性，以利數據搜集及準確分析。

為加速開發並降低測試風險，更進一步建置「數位孿生虛實整合測試環境」，為自駕車與道路場域建立數位分身，接收真實車輛與感測器資料，並在虛擬環境中模擬各種交通狀況，訓練並驗證自駕車次系統反應，讓演算法開發、驗證與調校的周期，更短、更安全、更高效。

虎科大自駕車團隊於授權路權的道路上，進行自動駕駛次系統試驗，過程相當順利成功。圖／虎尾科大提供
虎科大自駕車團隊於授權路權的道路上，進行自動駕駛次系統試驗，過程相當順利成功。圖／虎尾科大提供

●利用生成式設計助攻

在材料應用上，虎科大將航太先進複合材料技術應用於車體結構開發，降低車體重量並提升電池防護，成功使大型電動巴士車身骨架蒙皮減重達65%，大幅提升續航里程及安全性。

電動車興起的時代，許多零組件因與傳統油車不同，皆須做全新的設計或局部修改，才能搭配原機件，虎科大運用人工智慧生成式設計（Generative Design），提供電動車設計與測試的產學研發服務，與國內知名車體組件廠商合作，提升產線智慧製造實作，以期達到全面智慧生產的新樣貌。

虎科大將於下半年挑戰自駕車考照，來年並將規畫申請經濟部「無人載具科技創新沙盒計畫」加速自駕車研發成果的落實應用，協助相關產業發展動能。

虎尾科技大學

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