迎接AI時代 修平科技大學準備好了！

修平科技大學以工科見長，但在管理、觀光與創意等各院系亦均衡發展，且在業界著有聲譽。學校為了迎接AI時代來臨和與全球的產業趨勢接軌，不僅特別成立了「AI教學應用中心」還獲得業界的大手筆支持與合作，展現不凡的競爭能力。

積極發展產學合作

在業界支持上，校長陳美菁說，去年學校邀請專家學者來分享AI的產業趨勢後，智泰科技見學校有此需求，馬上應允捐贈250套、價值1億元的AI軟體，讓學生上課時得以利用AI軟體學習圖形辨識和資料分析，未來也有機會建立雙方的產學合作關係。

修平科大成立智慧手臂人才培育基地，與機器人大廠「達明機器人」合作，強化學生智慧製造實務能力。圖／修平科技大學提供

另外，學校的工程學院的機械系去年也成立智慧手臂人才培育基地，並獲得機器人大廠「達明機器人」合作，以及與高中職鏈結，透過課程規畫和人才培訓，培養智慧製造的專業人才。學校的智慧車輛系也建置AI學習專業教室，讓學生透過AI學習機電整合和感測方面的知識。

智慧車輛實驗室建置AI電動車學習環境，結合Tesla Model3、Nissan Leaf、BMW i3等純電車型與ADAS系統，培育新世代車電技術人才。圖／修平科技大學提供

成立AI教學應用中心

陳美菁說，修平科大是實務應用型大學，學校願景是成為培育產業所需專業實務人才之優質科技大學。因為AI已是產業趨勢，學生具備AI能力才能與產業需求快速接軌。因此，學校除了希望培養學生們具備AI能力，還要能跨域學習，並與產業接軌。

也因此，學校除了要求各個系主辦的研習活動，都要以AI為主題，還特別成立「AI教學應用中心」，提供學校工程、管理、觀光與創意學院學生AI學習環境，老師們也成立「AI共備（共同備課）社群」，可說是全校資源都同時投入。

修平科大學陳美菁校長。圖／修平科技大學提供

【校長的話-陳美菁校長】

AI是未來職場必備能力，修平科大整合全校資源，打造完善AI學習環境，從課堂到實作全面接軌產業。我們期許學生掌握趨勢、勇於跨域挑戰，具備實務與創新能力，成為產業即戰力。讓學生有信心、家長更安心，是我們努力的方向。

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