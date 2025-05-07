中國科技大學打造最懂學生的科技大學 榮獲永續典範、站上國際舞台

結合跨域課程、國際競賽成果與企業實習，協助學生銜接未來產業

在少子女化浪潮衝擊下，許多大學面臨招生挑戰。但中國科技大學（CUTe）選擇了一條不同的路——堅持「穩健經營」與「質重於量」的理念，不追求招生人數的極大化，而是致力於讓每位學生都能在自己的天賦領域中發光發熱，並在求學期間發掘個人潛能，找到未來方向。

中國科技大學老師以學生為本，重視個別發展與適性成長。圖／中國科技大學提供

這種「最懂學生」以學生為本、重視品格教育的理念成效顯著，讓CUTe榮獲「2024十大永續典範大學」殊榮，不僅展現了學校在教育品質上的卓越表現，更突顯出在社會責任與永續經營方面的傑出成果。此外，根據教育部統計資料，CUTe於雙北地區私立技專校院國際交流成果名列第一，學校積極促成海外交流計畫，協助學生站上世界舞台。

中國科技大學榮獲「2024十大永續典範大學」殊榮。圖／中國科技大學提供

近年來，CUTe學生在國際競賽中的表現尤其亮眼。2024年學生獲得德國紅點設計獎22座、美國建築大師獎8項、Young Ones ADC亞洲設計學院總積分第一，更有學生在休士頓影展、西班牙影展等國際平台脫穎而出，彰顯學生卓越的國際競爭力。

學生榮獲2024德國紅點設計大獎。圖／中國科技大學提供

為強化產學合作，CUTe也與信義房屋合作推出「精準人才培育方案」，並推動AI應用、數位商務等跨域「菁英學程」，幫助學生提早銜接職場需求，打造真正最懂學生、貼近未來的教育環境，成為有志於設計、資訊、管理及觀光等領域學生的升學優質首選。