元培醫事科技大學 醫護黃金科系 展現職場競爭力

根據大學問網站公布之「2025年4大好就業隱藏版黃金科系」調查結果，放射師與檢驗師相關科系因具備國考執業證照保障及衛生福利部招生名額總量管制，被認為是醫療院所中穩定性高的人才類別。報告指出，隨著人力需求穩定與薪資持續成長，依不同院所性質與從業資歷，該領域年薪可達150萬元，展現良好就業市場表現。

建置國考試場 完善專業訓練體系

元培醫事科技大學重視學生專業知能與實作技能並重，校內各科系建置多元且符合產業需求的實作場域，並邀請業界專家共同參與教學，提升學生實務能力。學校亦設有多項國家級證照考場，涵蓋中餐烹調、烘焙、食品檢驗分析、照顧服務員等技術士類別，讓學生在專業教室中進行實作與考照練習，熟悉考場與職場環境。

元培科大完善的設備技術及場地建置規畫，獲得認證成為國家考試電腦化測驗試場。圖／元培醫事科技大學提供

為配合國家考試數位轉型政策，元培醫事科大於去年通過認證，成為「國家考試電腦化測驗試場」。該試場具備完善的數位設備與自動化作業流程，提供線上作答申論式試題、即測即評測驗式試題以及線上閱卷整合功能，有效提升考試品質與行政效率，提供考生良好應考環境。

推動國際教育 國際化排名名列前茅

《Cheers快樂工作人》雜誌日前公布「最國際化大學排名」，元培醫事科技大學在全台技職體系中名列第四。學校長期致力於推動國際教育，目前已與超過180所國際姊妹校締結合作夥伴關係，涵蓋短期文化交流、海外見實習與國際學生論文研討會等多元計畫。學校設有完整的海外研習獎學金制度，協助學生赴海外進行短期研習與實習。

積極推動學生海外實習計畫，藉此加強專業同時開拓國際視野。圖／元培醫事科技大學提供

校友網絡完整 強化實習與就業支援

元培醫事科技大學歷史悠久，累計已有超過數萬名校友服務於全台各大醫療院所、健檢中心、生技公司及長照機構，活躍於醫護健康產業各領域。透過健全的校友資源網絡，學生能夠在求學期間獲得第一線產業動態與實務經驗分享，提升職場銜接能力。