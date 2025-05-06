面對AI科技快速發展 嘉南藥理大學智慧生活學院培養新世代人才

以培育健康永續創新服務專業人才為宗旨，嘉南藥理大學目前共有3大學院、24系所、3個學士學位學程及9個專科，在面對AI科技快速發展與應用，其中，智慧生活學院導入相關創新研究與實踐，將致力培養具備人文素養、科技能力與創新思維的新世代人才。

智慧生活學院院長薛雅明表示，隨著科技發展與社會需求變遷，智慧生活學院從傳統人文教育轉型為結合科技應用的跨領域學院，近年來也積極投入產學合作計畫，與產業界共同打造實務導向的學習環境，特別是在智慧健康與AI應用方面取得顯著成果。

嘉南藥理大學智慧生活學院在智慧健康與AI應用領域發展有目共睹，以智慧健康技術研發與人才培育中心整合跨系資源，開展多項前瞻研究計畫，包含社區銀髮族健康科技促進方案之建立，結合資訊科技與健康管理，為高齡社會提供創新解決方案；建構醫院藥事智慧決策管理框架與系統則應用AI技術優化醫療資源配置，提升醫療服務品質。

薛雅明說，學院積極推動「Edge AI臉部辨識系統之開發」，結合邊緣運算與人工智能，為安全監控與身份驗證提供新技術；多媒體與遊戲發展系與資訊管理系合作的「功能性桌遊評估預防失智功效系統」研究計畫，則運用遊戲化設計與AI評估技術，創新高齡照護模式。

嘉南藥理大學智慧生活學院在智慧健康與AI應用領域發展有目共睹。記者萬于甄／攝影

值得一提的是「建構銀髮族共享體驗學習創新型虛實浮空憶農情境介入休閒活動」計畫，創造虛擬與實體結合的沉浸式體驗，為長者提供認知訓練與社交互動的全新模式，薛雅明強調，這些計畫不僅代表學院的研究實力，更為學生提供實作與創新的機會。

他指出，學院採用「產學接軌、理論實踐」教學理念，讓學生有機會參與各類產學合作計畫，如「綠點子國際發明暨設計競賽」等創新活動，透過實作學習、企業實習、國際交流等多元管道，培養跨領域思維與實務技能。

薛雅明說明，學院畢業生也擁有廣闊的就業前景，在AI數位科技領域以AI應用開發師、多媒體設計師、遊戲開發工程師、數位內容創作者、系統分析師、資料庫管理員等；智慧健康產業則是AI健康管理師、AI智慧醫療系統分析師、健康科技產品開發專員、銀髮產業服務規畫師等。

另外，在社會服務領域可朝向銀髮健康促進專員、社會工作者、社區發展工作者、長照服務個案管理師，最後智慧生活產業則有AI餐旅應用規畫師、餐飲廚藝管理師、餐旅服務管理師、幼兒教保員、嬰兒托育員等。

薛雅明表示，從產學合作計畫成果可見，嘉藥智慧生活學院畢業生具備解決實際問題的能力，並在AI科技應用與人文關懷之間取得平衡，可望成為產業轉型與社會發展的重要推手。