不只AI！雲科大「永續x創新x國際化」三箭齊發 打造未來職場贏家

AI浪潮席捲全球，各行各業都在尋求轉型之際，國立雲林科技大學（雲科大）洞見未來趨勢，不只聚焦AI，更以「永續」、「創新」、「國際化」為三大核心，全面升級2025年高教深耕計畫，要培育不只是專才，更是能引領未來、對社會負責的「次世代技職人才」！

擔心跟不上時代腳步？不只最新的專業知識，雲科大要培養學生解決問題的能力、與時俱進的創新思維，以及貢獻社會的責任感，更要讓學生從校園開始接軌國際！

永續，不只是口號，而是雲科大的DNA

走進雲科大校園，會發現綠建築、太陽能板、水回收系統...處處可見永續實踐。領先全台推出的「雲科永續數位雙生系統」，整合教師與學生的永續履歷，讓每個人都能清楚看見自己的永續成長軌跡，可望吸引全校超過萬人次使用，成為校園永續風潮的推手。不僅如此，雲科大積極培育「淨零碳排」專業人才，預計在114-116年間打造一條龍服務，協助企業符合國際標準，讓學生也能參與其中，成為炙手可熱的綠領新貴！

第一屆AI專班學生與國內外競賽戰果大合照。圖／雲林科技大學提供 三實競賽中學生介紹作品。圖／雲林科技大學提供

創新，是雲科大的引擎，驅動師生成為產業先鋒

不只理論學習，雲科大更透過PBL問題導向學習、三實競賽等多元教學模式，激發學生創意潛能。課程規劃緊扣產業脈動，聚焦AI、大數據、電動車等未來趨勢，讓學生提早掌握先機。而「小巨人計畫」則進一步強化產學合作，提供學生與業界專家共同解決實際問題的機會。此外，雲科大更與上百家企業簽訂「先聘後訓」計畫，學生畢業即就業，贏在起跑點！想成為跨領域π型人才？雲科大新增的「院級資訊微學程」，開設多門跨領域課程，吸引數百人次修課，培養未來職場最需要的人才。

2025跨域創新設計整合國際研討會。圖／雲林科技大學提供

國際化，是雲科大的視野，讓學生與世界同步

想成為國際菁英？雲科大的「菁英Programme」提供SCIR模式，培養學生國際移動力，提供海外實習機會拓展學生國際視野。同時，積極推動EMI全英教學，不僅薦送教師出國培訓，更開設多門EMI專業課程，打造全英語學習環境，提升師生國際競爭力。此外，「國際雲聯盟」不出國也能與世界名校師生學習、交流，拓展師生國際人脈，更能強化對境外學生的行政與學習支持。

台日6大學校ICID國際跨文化整合設計工作營。圖／雲林科技大學提供

社會關懷，使雲科大成為有溫度的大學

YunTecher勵學計畫提供每學期3萬6,000元助學金，幫助弱勢學生安心向學。輔以校內各項其他弱勢助學計畫，預計114-116年間，每年協助560人次的經濟不利學生，透過學習改變人生際遇。

雲科大辦學績效有目共睹，不僅在THE世界大學影響力排名中名列全球前200強、穩居臺灣技職龍頭，更連續五年榮獲TCSA台灣永續典範大學獎，師均產學合作經費也位居全國前段班。選擇雲科大不只是選擇了一所學校，更是一個充滿機會、挑戰與成長的未來。培養專業知識之餘，更厚植迎向未來的關鍵能力。加入雲科大，成為引領時代的「次世代技職人才」！

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