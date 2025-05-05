選對興趣不迷信熱門 弘光科大培育多元專才

「老闆不會在意你哪裡畢業，在意的是你會做什麼。」弘光科技大學第18屆傑出校友、「營養師輕食」創辦人江欣樺，回母校演講時，分享如何透過硬技能與軟技能，打造無可取代的職涯競爭力。他以自身從電機系轉戰營養系，畢業從月薪三萬到年薪兩百萬，最終創業成功的經驗，鼓勵學子勇於探索興趣，成為更好的自己。

弘光科大招生策略中心主任林敬榮博士也藉此提醒，不要盲目追隨熱門風潮或名校迷思，選填志願應以興趣與專業為考量。職場上具有專業技能、能獨立思考的人才，才能避免被AI取代。大學四年是人生養成的黃金期，「選錯科系，比選錯大學更可惜。」

林敬榮強調，科技產業發展，周邊更需要高端醫療、餐飲、休閒、教育等民生創新領域的專業支援。弘光科大憑藉五大辦學亮點，培育出堅強的人才陣容，成為科技產業背後不可或缺的後盾。

首先，在畢業生雇主滿意度調查中，弘光科大畢業生的專業技能符合度高達九成，且平均薪資高於勞動部公布的大學畢業生薪資。其次，國考表現亮眼。近三年來，護理師、物理治療師、語言治療師等系所畢業生國考通過率皆高於全國平均，展現強大實力。

米其林三星主廚林恬耀（右）與二星餐廳首席侍酒師盧楷文（左），和學生討論米其林級畢業餐會該如何籌備。圖／弘光科大提供

第三，各系禮聘業界名師任教。餐旅管理系聘請米其林三星主廚林恬耀、二星主廚田原諒悟，文化設計與行銷系則有亞洲頂尖設計師馮宇加盟，食品科技系也網羅國際烘焙冠軍教練吳武憲，讓學生緊接業界脈動。

第四，補助各系優秀學生出國進修與實習。餐旅管理系學生可赴義大利頂尖ALMA廚藝學院，動物保健系送學生到澳洲學習動物照護，設計、美容等相關系所亦前往紐約帕森斯設計學院，幼兒保育系則開創新加坡海外實習先例。

護理系建置全國首座教學型智慧病房。圖／弘光科大提供

最後，弘光持續投資先進教學設備，護理學院建置全國首座教學型智慧病房，物理治療系設立全國唯一的長照物理治療菁英培訓基地，動物保健系打造仿動物醫院的專業教室，讓學生在最真實的環境中鍛鍊實務能力。

林敬榮強調，不是每個人都適合走半導體路線，選擇有興趣、能培養專業的科系，找到屬於自己的舞台，才是通往成功的關鍵。