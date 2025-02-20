準大一生就能海外學習 國立屏東大學鼓勵學生勇敢「出走」
國立屏東大學是台灣高等教育史上首個結合高教、技職與師培三大體系綜合型大學，學校推動國際化，海外姊妹校230多所，學校提供交換學生、雙聯學位等出國學習資源，今年更提供名額給即將入學「準大一」申請海外學習計畫，暑期上課可抵免學分，鼓勵學生們「勇敢走出去」。
230多所姐妹校 交換學生名額多
國境之南屏東大學，越在地也越國際，推動國際化不遺餘力，學校設有國際日、跨域日與屏東日，校長陳永森說，學校有230多所姐妹校，來自全球，提供學生們多元交流管道，包括交換學生、海外實習、雙聯學位，也有國外學生來到屏東就讀。
陳永森說，國際交換學生，姐妹校會開出名額，學生們從中申請，交換學生，只要付屏東大學學費，就能到國外姐妹校上課，負擔部分費用，每年約200個名額，以到日本、韓國與歐洲的學校最熱門。
雙聯學制促進交流 減少學習成本
陳永森提到，除交換學生，也有雙聯學制，大學四年，台灣念兩年、姐妹校念兩年，碩士研究所也可以一年在台灣一年在姐妹校，可以拿到兩所學校學位，減少學習成本，現階段也正與姐妹校洽談屏東大學、法國與義大利的學校博士班三聯學位。姐妹校簽訂也會與學校老師對接相關研究方案，提供交流機會。
陳永森說，今年度114學年首度提供100個名額，學生們利用暑假到姐妹校交流，首度開放確定已錄取屏東大學準大一新生申請（即現今高中職三年級學生），到韓國、捷克與加拿大姐妹校交流，開設學分班，有專業課程，全英文上課，住學校宿舍，安排文化參訪，體驗當地文化，還可以抵免學分。
陳永森說，第一試辦，若成效不錯，後續編列相關預算；學校也有海外移地教學、海外見習機會等，出國會因應不同計畫，有的全額補助，有的是部分補助。
「讓學生有機會，勇敢走出去！」陳永森說，資訊多元，鼓勵學生們勇敢踏出，才會了解台灣在世界定位，也了解自己角色，更學會珍惜，許多出國交換學生回來後，學習變得更主動，提升競爭力。
屏東大學指出，今年114學年度也開設原住民師資培育專班提供40名公費生，培力原住民學生教育師資，提升教育品質。
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