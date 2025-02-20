國立宜蘭大學 百年願景：創新、跨域與全球化的未來
國立宜蘭大學迎接百年校慶，以創新科技與多元跨域學習為核心，推動人工智慧、綠色科技、智慧經管與智慧農業等領域，展現打造東部AI人才培育基地的決心，透過全職實習計畫與產學合作，協助學生無縫接軌職場，同時宜大也積極推動國際合作，提供多元交流機會，並升級校園設施，例如新建學生宿舍、電資大樓與城南校區等，展現百年願景。
加入TAICA聯盟 立足AI前沿
宜蘭大學加入「臺灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA），成為首批25所成員校之一，整合各校資源，讓學生跨校學習AI課程，強化就業競爭力；此外，學校自111年起增設「人工智慧碩士學位學程」，規劃「人工智慧物聯網」、「智慧無人機」、「智慧農業與休閒觀光」及「AI結合綠建築」四大領域。
為深化AI技術應用，於113年成立「AI推動辦公室」，統籌人工智慧計畫與資源，促進AI研究、跨院系課程設計及產學合作，打造完整AI學習與實踐平台。
企業全職實習 就業無縫接軌
推動「宜大攜手優質企業-未畢業就好業」全職實習計畫，首年吸引21家企業參與，涵蓋能源、光電、工程、食品、生技、服務業等領域，透過全職實習，學生可提前適應職場，獲得實務經驗與薪資待遇，縮短學用落差，企業也能延攬優秀人才，實現三方共贏。
國際多元合作 拓展全球交流
宜大坐落於蘭陽平原，結合在地特色與國際視野，與全球70餘所頂尖大學建立姐妹校關係，提供中英雙語學位、雙聯學位、 國際交換與訪問生計畫，秉持「卓越宜大、深耕宜蘭，讓世界看見宜大」願景，致力推動宜大邁向國際舞台。
校園升級 完善學習環境
宜大推動校園建設，提升學習與研究環境。「第三學生宿舍興建計畫」預計117年完工，提供600床綠色複合生活空間，總經費6.3億元；「城南校區開發計畫」發展產創與實驗場域，興建「青農創業育成基地」及「農產品加值打樣中心」，總投資逾3.5億元，預計2025年完成；「電資學院擴建工程」將新建四層樓RC結構大樓，總面積約2,820平方公尺，投入1.45億元，預計114年啟用。
多元自主學習 鏈結無限可能
宜大鼓勵學生自主學習，並支持創新教學，成果屢獲佳績。例如「龍總利來」學生社群在「2024全國機器人互動競賽」榮獲第一名，「宜蘭農創新食代計畫」以「2024台灣土雞創意料理競賽」奪得第二名。
112學年第2學期推出學習規劃輔導制度，學生可透過與學習規劃師晤談，探索學習資源與方向，並新設「做自己的設計師」通識課程，以帶狀的課程引導學生思考生涯與職涯方向。
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