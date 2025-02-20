國立宜蘭大學 百年願景：創新、跨域與全球化的未來

國立宜蘭大學迎接百年校慶，以創新科技與多元跨域學習為核心，推動人工智慧、綠色科技、智慧經管與智慧農業等領域，展現打造東部AI人才培育基地的決心，透過全職實習計畫與產學合作，協助學生無縫接軌職場，同時宜大也積極推動國際合作，提供多元交流機會，並升級校園設施，例如新建學生宿舍、電資大樓與城南校區等，展現百年願景。

加入TAICA聯盟 立足AI前沿

宜蘭大學加入「臺灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA），成為首批25所成員校之一，整合各校資源，讓學生跨校學習AI課程，強化就業競爭力；此外，學校自111年起增設「人工智慧碩士學位學程」，規劃「人工智慧物聯網」、「智慧無人機」、「智慧農業與休閒觀光」及「AI結合綠建築」四大領域。

為深化AI技術應用，於113年成立「AI推動辦公室」，統籌人工智慧計畫與資源，促進AI研究、跨院系課程設計及產學合作，打造完整AI學習與實踐平台。

宜蘭大學AI推動辦公室，募集超過5000萬元經費挹注，建構優質教學環境。圖／宜蘭大學提供

企業全職實習 就業無縫接軌

推動「宜大攜手優質企業-未畢業就好業」全職實習計畫，首年吸引21家企業參與，涵蓋能源、光電、工程、食品、生技、服務業等領域，透過全職實習，學生可提前適應職場，獲得實務經驗與薪資待遇，縮短學用落差，企業也能延攬優秀人才，實現三方共贏。

國際多元合作 拓展全球交流

宜大坐落於蘭陽平原，結合在地特色與國際視野，與全球70餘所頂尖大學建立姐妹校關係，提供中英雙語學位、雙聯學位、 國際交換與訪問生計畫，秉持「卓越宜大、深耕宜蘭，讓世界看見宜大」願景，致力推動宜大邁向國際舞台。

宜蘭大學神農志工團與財團法人國際合作發展基金會駐菲律賓國家技術團共同為發展中國家做出貢獻。圖／宜蘭大學提供

校園升級 完善學習環境

宜大推動校園建設，提升學習與研究環境。「第三學生宿舍興建計畫」預計117年完工，提供600床綠色複合生活空間，總經費6.3億元；「城南校區開發計畫」發展產創與實驗場域，興建「青農創業育成基地」及「農產品加值打樣中心」，總投資逾3.5億元，預計2025年完成；「電資學院擴建工程」將新建四層樓RC結構大樓，總面積約2,820平方公尺，投入1.45億元，預計114年啟用。

宜蘭大學電資學院二館擴建工程預計於114年完工啟用。圖／宜蘭大學提供

宜蘭大學第三學生宿舍興建設計示意圖。圖／宜蘭大學提供

多元自主學習 鏈結無限可能

宜大鼓勵學生自主學習，並支持創新教學，成果屢獲佳績。例如「龍總利來」學生社群在「2024全國機器人互動競賽」榮獲第一名，「宜蘭農創新食代計畫」以「2024台灣土雞創意料理競賽」奪得第二名。

112學年第2學期推出學習規劃輔導制度，學生可透過與學習規劃師晤談，探索學習資源與方向，並新設「做自己的設計師」通識課程，以帶狀的課程引導學生思考生涯與職涯方向。

宜大團隊榮獲「2024全國機器人互動競賽-自走車循跡互動競速賽」第一名。圖／宜蘭大學提供

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