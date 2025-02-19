中華大學AI領航 推動國際級科技菁英養成基地

中華大學全額補助學生前往泰國曼谷，參訪大學等多元場域，體驗不同國家的文化風情。圖／中華大學提供

中華大學是全國最接近竹科的私立大學，超前部署整合校內外資源，免費補助全校考取微軟AI國際證照，並藉由「深耕園區計畫」，逐步引導學生到竹科參訪、實習，進入園區高薪就業。並與清華大學推動「清華2科技園區」，形成半導體聚落，新生入學即享有兩校豐沛的學習資源，強化競爭力！

領取深耕園區獎學金的同學，有優先推薦至科技園區相關產業實習及就業之機會。圖／中華大學提供

深耕園區獎學金 最高補助6萬元

中華大學率先推出「深耕園區獎學金」，符合條件者每學年可享有15,000元的獎學金（最高至60,000元），還能優先被推薦至園區相關產業實習及就業，讓華大學子具備前瞻性和未來性！

中華大學同時為學生爭取教育部「學海築夢」計畫補助，2024年暑假一共有27位學生，遠赴西班牙、澳洲以及馬來西亞實習，拓展眼界。圖／中華大學提供

免費出國！ 海外短期遊學機票、食宿全額補助

自2018年起，校方全額補助主動申請及繁星入學的學生，免費參加「海外短期遊學」，7年來共計送出上千名學生，到日本、韓國、中國大陸、以及東南亞等地拓展視野與文化學習，深化國際移動力！