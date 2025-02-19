第二十屆技職之光 樹德視傳系榮獲競賽卓越獎名揚國際
技職教育體系最高殿堂、2024教育部第二十屆技職之光獲獎名單出爐，樹德科技大學視覺傳達設計系由楊裕隆老師指導創作團隊「壽山」App作品，拿下德國紅點品牌及傳達設計獎且獲最佳設計獎等得獎事蹟，榮獲頒發技職之光競賽卓越獎，該獎項只有13個團隊獲得表揚。
樹德科技大學視覺傳達設計系在優秀師資群與認真努力的學生共同經營下，自2011至2024年陸陸續續有11屆獲得16次技職之光榮譽。「壽山」App創作團隊郭運昇、林竑陞、徐竣哲、李軒儀及指導老師楊裕隆，對於再獲技職之光表揚相當興奮，日前視覺傳達設計系主任楊肇傅陪同獲獎師生領獎。
楊裕隆提到，這項作品創作發想為高雄壽山為主體向高雄市各大著名人文景點的APP，從步道延伸為地圖，從使用者習慣、科技結合、智慧城市，以手機APP構想讓使用者上網下載，方便使用高雄全部景點資訊，做出一支手機即可簡易安排旅遊行程的APP。
作品跳脫傳統形式框架，內容編排注重教育性與休閒性的平衡，將複雜的資訊轉化為易於理解的視覺呈現，同時激發探索興趣，突破性的設計展現，不僅讓評審留下深刻印象，也展現創作團隊在設計和內容整合上的專業與創意。
創作團隊組長郭運昇除感謝紅點設計大獎和教育部對作品肯定外，也說這份榮譽屬於每位在過程中努力付出的成員，這次得獎讓他更加堅定設計初衷，未來以創新與人性化設計，持續挑戰自我，創造更多具有影響力的作品。
【樹德科技大學】
地址：82445高雄市燕巢區橫山路59號
網址：https://www.stu.edu.tw（首頁）
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