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佛光大學 學術實力光耀國際

聯合新聞網／ 文／戴永華
歡迎加入佛光大家庭，開啟人生的無限可能，就從佛光大學開始。圖／佛光大學提供
歡迎加入佛光大家庭，開啟人生的無限可能，就從佛光大學開始。圖／佛光大學提供

佛光大學榮登世界大學排名機構EDU Rank榜單，在台灣144所大學中名列第63，展現卓越學術實力與國際化發展成果；此外，在AD科學指標排名中，佛光大學H指數（H-Index）位列台灣綜合大學前50%，論文引用次數更名列全國大學前30%，顯示教學品質及學術研究影響力。

繁星新生 免學雜費再加碼

為減輕學費負擔，佛光大學114學年度針對繁星推薦入學學生推出「大一新生免學雜費，大二至大四每年再補助3.5萬元」，4年學費僅需近10萬元，繁星生可享免費語言檢定班、AI應用線上課程、住宿優惠等多項福利。

佛大校長趙涵㨗積極推動AI翻轉課程，引入人工智慧技術應用於各學科領域，提供線上與實體混合式教學；學校與企業合作開設AI實作，讓學生培養大數據、機器學習及智慧應用的實戰能力，提升就業競爭力

佛光大學114學年度推出大一新生免學雜費，大二至大四每年再補助3.5萬元，多項福利吸引學生就讀。圖／佛光大學提供
佛光大學114學年度推出大一新生免學雜費，大二至大四每年再補助3.5萬元，多項福利吸引學生就讀。圖／佛光大學提供

海外實習 弱勢學生也能參與

佛光大學提供最優質的海外實習與學習資源，選擇多元包含台美雙聯學位、海外交換、移地實習、志工服務等計畫，更有教育部學海系列獎學金補助，學校另設多項補助，弱勢學生也能參與國際學習，前往美國、韓國、日本、印尼、西班牙、法國、英國、泰國、維也納、瑞士、澳洲等地，並在佛光山世界五大洲的海外道場協助照顧下，確保學習安全無虞。

佛光大學近年來努力爭取國際排名，顯示教學品質及學術研究影響力。圖／佛光大學提供
佛光大學近年來努力爭取國際排名，顯示教學品質及學術研究影響力。圖／佛光大學提供

佛光大學秉持創辦人星雲大師「義正道慈」教育理念，致力提供優質教育資源與多元學習機會，培養兼具專業能力與人文素養的優秀人才，歡迎加入佛光大家庭，開啟人生的無限可能，就從佛光大學開始！

佛大海外實習與學習資源相當多元，豐富學子的大學生涯。圖／佛光大學提供
佛大海外實習與學習資源相當多元，豐富學子的大學生涯。圖／佛光大學提供

佛光大學 競爭力

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