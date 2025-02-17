智能永續 大葉大學助學生職場搶先機
面對產業快速變遷的挑戰，大葉大學積極突破困境，透過「產學合作」與「師徒傳承」，提升學生專業能力與職場競爭力。自創校以來便秉持「德國師徒制」的辦學精神，老師引領學生發掘潛能，在實作學習與產學合作中累積經驗，強化學生專業素養，與業界無縫接軌，無論升學或者就業，都是炙手可熱的人才。
半導體學程引領科技創新
隨著半導體產業蓬勃發展，大葉大學114學年度全新設立「半導體學士學位學程」，成為中部唯一設有此學程的大學。學程結合工學院跨領域師資，包括電機、機械、材料、資工、環境安全，課程設計注重跨域整合，涵蓋半導體製程、薄膜工程、材料分析等技術，並融入永續製造與循環經濟議題，確保學生未來能滿足產業需求。大葉大學更與中部科學園區、二林科學園區積極推動產學合作，讓學生在校期間能參與企業專題課程及實習計畫，累積實務經驗，畢業即能投身半導體產業服務。
實作學習 打造未來之星
大葉大學多媒體數位內容學士學位學程擁有全國首創動畫、漫畫、遊戲、模型全產業鏈課程，系上根據業界需求打造「2D創意工作坊」和「動畫創意工作坊」，從教學、實作到產學合作，學生在學時期就能執行業界案子，累積作品與就業競爭力。
校園講堂打造永續未來
綠能永續是未來職場關鍵，大葉大學協助學生接軌環境教育與永續發展，結合聯合國永續發展目標，設立全國首座鏈接SDGs的校園實踐場域，並規劃五大永續發展場域，包括水循環再利用系統、日照樂活、友善栽植與生產、碳盤查與森林碳匯、潔淨能源，培養學生成為具備永續競爭力的綠色人才。
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