中原大學連續5年註冊率100% 培訓AI人才與輝達深入合作

根據教育部公布113學年度大學註冊率統計，中原大學學士班新生註冊率再度達到100%，已連續5年穩定維持百分百的註冊率，若加上資通訊擴充名額，實際註冊率為101.23%，且鑑於中原大學從未向教育部寄存名額，此一數字為不含水分的純血註冊率，連續7年蟬聯全國公私立綜合大學第1名，同時113學年度全校（含各學制）的新生註冊率高達97.40%，連續3年排名全國私立一般大學第1名。

新設立兩大學院 提升AI競爭力

中原大學積極投入智慧科技與創新教學，新設立「智慧運算與量子資訊學院」和全台私校首間「半導體產業學院」，透過前瞻性課程設計與產學合作培育科技人才，並與全球AI巨擘輝達（NVIDIA）展開深入合作，利用量子計算技術在能源預測領域取得重大突破，更加提升中原在AI教育與研究領域的領先競爭力。

中原大學鼓勵師生以智慧慎用科技與人文的專業知識，造福人群。圖為理學院數位光學研究中心。圖／中原大學提供

國內外發明競賽 屢獲重大獎項

中原大學的學術影響力獲得國際認可，參加第76屆「德國紐倫堡國際發明展」，榮獲1金2銀佳績，展現卓越研發能量，及專利技術的高產業應用價值。在2024年「台灣創新技術博覽會」發明競賽，中原大學以生醫領域的創新技術勇奪「鉑金獎」，成為唯一連續2年摘得最高獎項的私立大學。

中原大學資管系學生在2024「大專校院資訊應用服務創新競賽」，再度贏得「產學合作組」第1名，締造「7連霸」佳績。電機系學生則在「台灣能-永續能源創意實作競賽」中勇奪大專淨零排放組金牌。工業系學生組跨校團隊參加教育部「氣候變遷創意實作競賽」囊括金牌，展現學生對環保創新科技投入。

資管系學生在2024「大專校院資訊應用服務創新競賽」，再度贏得「產學合作組」第1名。圖／中原大學提供

4度榮獲教育部友善校園獎

中原大學以全人教育為核心，不僅體現在課程設計與學習空間規畫，更落實於對學生全方位輔導的承諾上，4度榮獲教育部「友善校園獎」，是全國獲獎次數最多大學。每年投入200萬元舉辦各式通識教育活動，及每年60場以上的風雅頌樂曲悠揚音樂會，深獲師生與附近民眾喜愛。中原大學更榮登《遠見雜誌》「2025企業最愛大學生」排名全國私立大學第一名！「全人教育」成果有目共睹。

中原大學舉辦豐富多元的音樂藝文活動，培養學生成為兼具博雅與專業的人才。圖／中原大學提供

中原大學校長李英明表示，中原大學強調理工與人文的平衡，同時結合AI、數位人文等多元課程，讓學生擁有更全面的競爭力。在少子女化浪潮的影響下，中原大學的新生註冊率不減反增，甚至有3成學生放棄公立學校而選擇中原。透過強化學校品牌，打造多元、友善的校園環境，成為不少學生的首選。