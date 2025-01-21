國立高雄師範大學 以全球視野與創新思維陪你探索未來

高師大好 ●從教育基礎出發：以教育與師資培育為根基，各領域高師人自我期許「高師大、好」之外，更要「高師、大好！」 ●文學、藝術與永續發展的跨域：以魏碑書法的俊厚雄強、寬博大氣風格，彰顯高師大的周詳嚴謹辦學以及敦厚誠實的校風；以SDGs永續發展目標紅黃藍綠四色象徵熱情、溫暖、沈穩、和諧；白色字體象徵學校無所限制地讓學子能盡情揮灑屬於自己的色彩。

面對迅速變化的世界與未知的未來，高師大為學子提供堅實的起點，引領進入充滿挑戰與機會的學術殿堂。

作為一所綜合性的大學，高師大擁有「教育、文學、理學、科技、藝術、管理」等六大學院，涵蓋多樣化的學科領域，注重知識的傳授、強調跨領域的融合與創新、致力於培養具有全球視野與創新思維及實踐能力的人才。

●教育學院：啟蒙未來的關鍵

教育學院專注於培養具卓越素養的人才，教育學習領域涵蓋特殊教育、性別教育、成人教育、體育、運動競技產業、諮商心理與復健諮商，注重理論與實踐，培育無數小學教育及中學教育優秀師資。

●文學院：語言及文字的浩瀚世界

文學院提供多元語言(包含華語、客語、原住民族語、英語、閩南語及東南亞語)、文學、歷史與文化、經學及地理領域的專業教學與研究，鼓勵獨立思考與開拓國際視野，是教師、作家、企劃、編劇、翻譯、文史工作者的孕育基地。

●理學院：探索自然與科學的奧秘

理學院涵蓋數學、物理、化學、生物科技、科學教育與環境教育等領域，學術知識與實驗操作並重，鼓勵學生參與科學實驗等競賽並屢獲佳績。

●科技學院：引領未來的創新科技

科技學院設有南台灣唯一的冷凍空調技術考試場域，開設工業科技教育、電機工程、電子工程、工業設計、軟體工程與管理等科技產業領域課程，並有工程、智慧科技與半導體製造等國際學程，與新興科技產業密切交流，提供學生豐富的實習與業界學習的機會。

●藝術學院：點亮創意與夢想

藝術學院提供跨領域藝術與產業、音樂、美術、視覺設計、表演藝術等深度學習，透過籌劃展覽、演出和發表，激發學生點亮創意、展現才華實踐夢想。

●管理學院：培育產業管理人才

管理學院提供各領域事業經營、人力資源、知識管理等知能，結合企業參訪、實習與教學，積極培育未來的優秀產業管理人才。

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