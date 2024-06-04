國立高雄科技大學籌備第6校區 培訓人才更深、更廣

國立高雄科技大學融合「親產優質」、「創新創業」及「海洋科技」3大特色，是全國最大技職教育校院。呼應高雄發展海洋首都、轉型智慧科技城願景，校方計畫透過6座校區打造S科技廊帶產學生態系，並為國內隱形冠軍產業培育頂尖人才，現已建構多個全國首創或南台灣唯一的實作培訓基地，是助力高雄翻轉的人才培育搖籃。

國立高雄科技大學在校長楊慶煜領軍下，成為高雄重要人才培訓搖籃。圖／高雄科技大學提供

高科大現有5大校區、56個技術中心、2萬多名學生。明年將在高雄市湖內區正式取得第6校區校地，將發展為高科大產學合作園區，在推動產業創新及人才培育上扮舉足輕重角色。

●深化產學合作 研發能量強大 畢業生出路無限寬廣

學校建置多個實作培訓基地、技術中心和研究中心，研究中心甚至擁有國家級研發量能，包含底泥中心、毒化災中心、鐵道中心、前瞻金屬成形中心等，是許多重大國家事件幕後重要的技術支援。除正在開發中的橋頭科學園區緊鄰高科大第一校區外，將來第6校區成立後，可銜接服務本洲工業區、路科等產業聚落，深化產學合作機會，畢業生出路將無限寬廣。

國立高雄科技大學建置多個實作培訓基地，獨步全台。圖／高雄科技大學提供

高科大配合政府大南方政策，以半導體材料S廊帶對接中央「5+2產業創新」計畫，包括材料創新、精密機械、金屬、航太、國防船艦、半導體、光電、生醫、綠能循環及AIoT等新興產業，需才恐急，高科大正居高雄產業引擎、智庫及人力庫地位。

●攜手在地指標企業 開設產業學分學程 畢業即就業

其中第一校區與楠梓校區與日月光等在地指標企業合作推動產業學分學程，大三下學期招募機電系、電子系、半導體系學生，邀業師參與授課，優秀實習生有機會轉任正職或繼續攻讀產碩專班，育才機制邁向正向循環。

在南部技職體系執牛耳的高科大，更開創多項紀錄，校內建置全台首座「鐵道中心」，傳承鐵道新舊系統銜接經驗跟技術。獲教育部經費推動的「前瞻鐵道機電技術人才培育計畫」，支持國內軌道產業發展與技術國產化，鞏固產業人才來源，守護國人軌道運輸安全。

國立高雄科技大學在校內建置全台首座「鐵道中心」，傳承鐵道新舊系統銜接經驗跟技術。圖／高雄科技大學提供

●掌握產業趨勢脈動 協助企業實現ESG永續發展目標

離岸風電產業菁英訓練基地，開設水下遙控載具、水下探勘工程師、甲板船員、水下銲接及維修、海洋結構工程師等培訓課程，甚至安排至伯威海事所屬工作船參與實習，厚實人才來源，實現台灣成為亞洲離岸風電基地的夢想。

國立高雄科技大學建置多個實作培訓基地、技術中心和研究中心，研究中心甚至擁有國家級研發量能。圖／高雄科技大學提供

獨特的「底泥中心」在海洋、底泥、生物炭的研究產出，質量世界第一，今年底將啟用的先進材料中心，擁有1600噸伺服沖鍛設備、精微加工能力最小達1~10μm，可強化台灣金屬成形、模具技術的服務能力。

呼應綠色低碳製造趨勢，高科大在SDG7可負擔能源，及SDG9產業創新等領域的研發也一馬當先，協助高雄在地企業實現ESG永續發展目標，掌握綠色商機。

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