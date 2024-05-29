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推動永續更進階 國立屏東科技大學「頂尖世界綠色大學」

聯合新聞網／ 屏縣訊
屏科大整合智慧機電技術與無人載具應用，提升同學未來就業競爭力。圖／屏科大提供
屏科大整合智慧機電技術與無人載具應用，提升同學未來就業競爭力。圖／屏科大提供

國境之南的國立屏東科技大學（簡稱屏科大）今年歡慶 100 周年，屏科大以農立校，重視永續發展，推動綠色大學校園，4 年前成立永續發展辦公室，將聯合國永續發展目標 SDGs 融入校務發展， 強調跨域結合校內 7 大學院特色，聚焦科技農業、生態產業、白金社會及永續經濟四大發展目標，2014年迄今連續 10 年在世界綠色大學評比蟬聯全國第一，更有國家公園大學校園的美稱。

成立永續研發中心 跨領域結合綠能應用

屏科大校長張金龍說，師生長期投入農林漁牧產業研發，推動友善農業，朝低碳目標、環境永續努力，推動校園綠能交通運輸政策：以電動綠能公車作為校內外接駁運輸，落實減碳減空汙。能源利用與氣候方面，降低用電減少碳排、發展綠電自用，學生宿舍、部分校舍屋頂裝設太陽能板，校內路燈及教室改用省電 LED 燈。

屏科大在環境永續努力，推動校園綠能，路燈裝置結合太陽能及風力，提升自主供電落實減碳策略。圖／屏科大提供
屏科大在環境永續努力，推動校園綠能，路燈裝置結合太陽能及風力，提升自主供電落實減碳策略。圖／屏科大提供

2022 年屏科大成立永續研發中心，開發創新技術並跨領域結合綠能應用，為循環經濟、永續環境注入新動力。以永續環境教育為例，教學單位平均每年開設相關課程達近 3,000 門，占全校總數一半以上，培養學生在做中學、學中做，知識及技術整合的能力。

「國家公園大學」 將永續融入教育與生活

屏科大校地廣闊，全校種植 18 萬棵以上的樹木，光路樹即有 1 萬多棵，國家公園大學美稱聞名全台，學校正進行 2024 年的校園溫室氣體盤查，計畫取得外部認證，預計於 2030 年達成 50％碳中和、2049 年達到 100％碳中和之目標。

屏科大校長張金龍。圖／屏科大提供
屏科大校長張金龍。圖／屏科大提供

屏科大肩負高等教育人才培育、學術創新研發、人類福祉與永續發展使命，朝向建構人類、動物與生態環境一體的「One Health」，以生活、生產、生態與健康的永續發展策略，結合 7 大學院資源推廣跨域，永續精神融入教育、研發、營運與社會服務。深耕大學社會責任多年，扮演地方智庫、協助社區發展，生態保育或輔導農民友善耕種獲肯定，連續 5 年獲遠見 USR 大學社會責任獎，並於今年獲得天下 USR 大學公民調查公立技職大學組第一名。

技職人才培育需講求務實，並且學以致用，才能成為產業的關鍵能力，亦須具備創新思維及跨域整合，朝專業化、全人化與國際化的目標，培育具備永續素養的ㄤ型跨域人才。

屏科大的達人學院重視跨域學習環境，透過彈性學分與跨院選修設計，開設創新創業、永續發展、職能培力等跨域微學程。圖／屏科大提供
屏科大的達人學院重視跨域學習環境，透過彈性學分與跨院選修設計，開設創新創業、永續發展、職能培力等跨域微學程。圖／屏科大提供

張金龍認為協助學生建立正確的「學習態度」是非常重要的，尤其強化學生對永續事務的理解， 讓永續教育在大學課程內萌芽養成，培養學生成為「永續人」。

（國立屏東科技大學 廣告）

屏科大 永續

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