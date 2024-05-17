選擇公立不如擁抱競爭力 選擇樹德一舉數得

樹德科技大學創校27年，下設的管理、應用社會、設計、資訊及通識教育5大學院各具專業特色，校長王昭雄表示，培育學生競爭力是學校最大的教育使命，在5大學院齊頭並進發展下，畢業生均順利銜接就業，更成為企業喜愛晉用的人才，在職場嶄露頭角，讓學校增光。

樹德科技大學校長王昭雄表示，培育學生競爭力是學校最大的教育使命。圖／樹德科技大學提供

●應用社會學院 培育產、官、學、研界專業人才

大學人才的培育與社會需求密切相關，應用社會學院副院長李淑惠說，應用社會學院含博士班有3系1所，重視社會人文專業價值，培育的學生著重實踐力，因此鼓勵師生走出教室、走進社區，實踐大學社會責任。其中兒童與家庭服務系參與多項公共化教保服務產學合作；社會工作系以USR計畫服務在地社區；應用外語系帶中、小學生將外語學習融入生活；人類性學研究所導正社會對性議題的偏見，學院所培育的學子，是學理與實作完美整合的例證。

●設計學院跨域創新 追求卓越接軌國際

樹德科技大學視覺傳達設計系在2022德國紅點設計大獎(Red Dot Award)獲13個紅點獎。圖／樹德科技大學提供

設計學院有9學系、2個研究所，包括113學年度新增美髮設計與經營系，副校長兼設計學院院長蘇中和說，設計學院是德國紅點設計大獎常勝軍，至今累計54件作品獲紅點獎，更連續多年獲頒教育部技職之光及國際發明專利金獎，無論國際資源的整合、專業特色的彰顯或教育品質的提升，都堅持追求卓越、並鏈結產業，接軌國際，展現傲人的競爭力。

樹德科技大學生活產品設計系-MINI WOODKER團隊獲教育部創業實戰平臺10萬補助。圖／樹德科技大學提供

●管理學院培育菁英 務實致用企業最愛

有8個學系、2個研究所及國際經營管理全英語學士學位學程的管理學院，致力推動菁英學程、全英語課程、國際交流與海外見學、國內外競賽亦成果斐然。管院副院長宋玉麒說，菁英學程10年來升學與實務並重，有461人考取國立研究所或到知名企業實習及就業，管院各系近年在韓國、德國及比利時等國際廚藝大賽都勇奪金牌，成為企業最愛晉用的人才。

樹德科技大學管理學院112學年度菁英成果發表會大合影。圖／樹德科技大學提供

●資訊學院智科人才 適合進半導體產業

台積電進駐高雄設廠，半導體專業人才需求若渴，樹德科大資訊學院副校長暨資訊學院院長陳璽煌說，資院含資訊管理、資訊工程及電腦與通訊3系所，師資涵蓋無線電子商務、網路行銷、數位訊號處理、微波影像、類神經網路、 VLSI 設計等，並擁有無線電子商務實驗室、ERP實驗室、無反射天線實驗室、光通訊實驗室等新穎設備，近年全力發展電子商務及無線通訊為主的技術研究與應用，希望成為南台灣資訊教育發展的龍頭，為產業培育全方位資訊專業人才。