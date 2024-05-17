虎尾科技大學無人機、自駕車 重點培訓亮眼

國立虎尾科技大學育才模式強調產學接軌，重視學生實務及跨域整合能力，並與企業密切合作更新人才培育策略、建置教學場域。今年亮相的「尖端無人機先進設備實驗室」、「綠能自駕車技術創新試驗場域」以及國家運動科學人才培育專案等，獨領風騷，帶動科研發展與健康校園運動風氣。

每年逾億元 更新技職場域

虎科大推動教育部「無人機產業人才及技術培育基地計畫」經費逾億元，是全台16校18座重點產業人才培育基地中，唯一前進產業園區的大專院校，也是國家推動無人機高階人才最重要基地。斥資5,000萬元打造的「尖端無人機先進設備實驗室」，並偕同無人機多家產業代表、民航局、中科院航空所、無人機協會和夥伴學校設置「無人機技術跨域專長學程」，產業技術應用多元，含蓋國防及國土巡檢、賑災救助、物流運輸、智慧載具等。

虎科大透過電動巴士和自駕車次系統研發技術進行系統整合，並於高鐵校區完成試乘。圖／虎尾科技大學提供

自駕車運轉 展現科研特色

工程與電資領域為虎科大發展特色，尤其「自駕車次系統研發」更是創新跨域技術的展現，由電機、車輛、自動化、飛機及資訊等專業研發團隊，和車輛研究測試中心、六和機械公司與和緯車輛技術公司組成產官學聯盟，將自駕車次系統技術導入電動巴士，建置校內無人接駁車系統，以高鐵校區作為自駕車技術創新和改進的試驗場域，112年完成運轉試乘。

有別於自駕車單一技術研發模式，虎科大以「整車」自動駕駛技術落地培育人才，教學現場導入小、中、大型無人載具，討論自駕技術地圖，透過研究與實務的綜合培訓，提升學生系統軟硬整合與數據分析能力。

虎科大「無人機產業人才及技術培育基地計畫」以產業需求為標的，進行全方位人才培育與技術研發。圖／虎尾科技大學提供

發展科技運動 選手屢創佳績

虎科大推廣運動風氣與健康生活不遺餘力，結合體育與電資工程，發展運動科技提升選手運動量能，成績斐然。今年男子籃球隊奪下大專籃球聯賽一級季軍、女子排球隊晉升大專排球聯賽女子一級；田徑項目也亮眼，113年全大運動機系葉柏廷跳過2公尺30，改寫跳高全國紀錄，112全國大專校院運動會鏈球、跳遠及跳高田徑連奪金銀銅牌。在雲林企業支持下，將挹注5年1.5億專業體育場館建置經費，提升人才培訓場域。

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