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念企業最愛弘光科大 學專業、更有出路

聯合新聞網／ 台中訊
2024年《遠見雜誌》大學調查醫療機構最愛大學生，弘光科大為中部科大第一名。圖／弘光科大提供
2024年《遠見雜誌》大學調查醫療機構最愛大學生，弘光科大為中部科大第一名。圖／弘光科大提供

「台灣不能只培育半導體人才！台積電需要健康民生與創新高端人才支撐。」弘光科技大學招生策略中心主任林敬榮指出，竹科、中科帶動周邊消費，科技人更需要高端醫療、餐飲、休閒、幼兒教育等服務，因此，大學不一定非得念半導體系科，而是要選擇有興趣、能培養專業的學校與系科。

林敬榮表示，台灣每十名護理師就有一位是弘光校友，加上醫療健康學院各系培育的人才，能提供完善全人醫療照護服務，民生創新學院所培育各領域人才更是備受企業喜愛，亮眼成果分述如下：

一、畢業生雇主滿意度九成：不但畢業生雇主滿意度高達九成，且薪資高於勞動部公布的各學門畢業生薪資！因而，2024年《遠見雜誌》大學調查，企業最愛大學生排名及醫療機構最愛大學生，弘光為中部科大第一名。

二、國考通過率高於全國：近三年，弘光科大畢業生的護理師、物理治療師、語言治療師等國考通過率皆高於全國通過率。

剛從義大利ALMA廚藝學院研習及實習回來的學生，熱切地和米其林主廚林恬耀（左二）、田原諒悟（左一）分享實習的心得。圖／弘光科大提供
剛從義大利ALMA廚藝學院研習及實習回來的學生，熱切地和米其林主廚林恬耀（左二）、田原諒悟（左一）分享實習的心得。圖／弘光科大提供

三、與時俱進禮聘業師：各系皆禮聘專業技師授課，舉例來說，餐旅管理系3年前開始高規格禮聘米其林三星主廚林恬耀、二星主廚田原諒悟等人擔任專技教授。文化設計與行銷系也禮聘亞洲最具影響力設計師馮宇擔任副教授；食品科技系則網羅帶領國家隊獲得法國路易樂斯福世界盃麵包大賽首座團體冠軍的教練吳武憲擔任副教授。

動保系學生在澳洲TAFE學校學習照護貓。圖／弘光科大提供
動保系學生在澳洲TAFE學校學習照護貓。圖／弘光科大提供

四、補助學生出國進修：補助日間部、進修部各系學生出國進修，最高每位獲

得60萬元補助。例如，餐旅管理系補助學生到義大利ALMA廚藝學校研習及實習；動物保健系送學生到澳洲TAFE公立技職學校實習，學習馬、狗、貓等動物照護；文化設計與行銷系、化妝品應用系、美髮造型設計系送學生到美國紐約帕森斯設計學院，學習時尚造型設計；幼兒保育系更率全國之先辦理新加坡海外實習。

五、持續投資興設專業硬體設備：像護理學院便結合智慧科技學院，建置全國首座教學型智慧病房；物理治療系則設有全國唯一的全人長照物理治療菁英培訓基地。

林敬榮強調，弘光科大用這五大辦學績效，證明所培育的專業人才絕對可作為高科技產業強力後盾！

官方網站：www.hk.edu.tw

Facebook 粉絲團：https://www.facebook.com/welovehku

弘光科技大學

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