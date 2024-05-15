修平科技大學 帶領學生邁向綠色生產

修平科技大學是全台唯一位在工業區裡的科技大學，除了本身所在的大里工業區裡有300家知名企業，另也與太平產業園區、仁化工業區相鄰。校方看好2050全球淨零排放的大趨勢，最近在校內組建了種子師資團隊，一方面協助企業邁向綠色生產，一方面也藉由產學合作讓學生參與，並把相關知識融入課程，帶領學生掌握綠色商機。

修平科大斥資1500萬成立「智慧車輛人才培訓中心」，並購入特斯拉、BMW、NISSAN等電動車款供教學使用。圖／修平科技大學提供

培育淨零碳 規劃管理師

代理校長陳美菁說，種子師資團隊有20位老師，他們接受了相關培訓並取得證照，目前已協助近40家企業進行工廠生產資訊的數位化、碳盤查，並進而達到減碳管理，往綠色生產方向前進。

學生們除了可以參與學校和廠商的產學合作，累積工作經驗，學校也把相關知識融入教學，有利於學生取得「淨零碳規劃管理師」資格，為未來就業加分。

助學方式多元 安心就讀

修平科大的境外生，3年前僅124人，目前已激增為439人。其中又以越南學生有384人最多。在老師許耿禎受委託設計林家花園的宮保第古蹟數位導覽系統建置時，也特別邀請越南學生加入，製作越南語APP介面，發揮他們的優勢。

為了讓學生們安心就讀，沒有經濟上的顧慮，校方為學生準備了豐厚的獎助學金和工讀機會。例如該校應用日語系的學生就有10位取得雙聯學位獎學金赴日就讀，還有人因此繼續留在日本工作。

代理校長的話：陳美菁

陳美菁代理校長。圖／修平科技大學提供

修平科技大學不僅是一所學校而已，更是師生共融的家。不論是安心向學的協助、導師熱忱的關心、專業知識的啟發、服務利他的實踐與學職接軌的安排等，皆是修平師長一直不變的使命，加入修平大家庭是您明智的選擇。

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