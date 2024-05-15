快訊

警察氣炸！婦人保時捷拋錨「停國道正中間」 堅持不拖吊嗆送油來

藍委議場守夜白營也加入 黃國昌擔任「民眾黨第一棒」

今年首現日本腦炎 高雄60多歲男臉麻痺發病9天後死亡

修平科技大學 帶領學生邁向綠色生產

聯合新聞網／ 文／黃寅
修平科技大學執行高教深耕USR計畫，帶領學生深入場域，運用物聯網大數據技術，做智慧科技跨領域應用。圖／修平科技大學提供
修平科技大學執行高教深耕USR計畫，帶領學生深入場域，運用物聯網大數據技術，做智慧科技跨領域應用。圖／修平科技大學提供

修平科技大學是全台唯一位在工業區裡的科技大學，除了本身所在的大里工業區裡有300家知名企業，另也與太平產業園區、仁化工業區相鄰。校方看好2050全球淨零排放的大趨勢，最近在校內組建了種子師資團隊，一方面協助企業邁向綠色生產，一方面也藉由產學合作讓學生參與，並把相關知識融入課程，帶領學生掌握綠色商機。

修平科大斥資1500萬成立「智慧車輛人才培訓中心」，並購入特斯拉、BMW、NISSAN等電動車款供教學使用。圖／修平科技大學提供
修平科大斥資1500萬成立「智慧車輛人才培訓中心」，並購入特斯拉、BMW、NISSAN等電動車款供教學使用。圖／修平科技大學提供

培育淨零碳 規劃管理師

代理校長陳美菁說，種子師資團隊有20位老師，他們接受了相關培訓並取得證照，目前已協助近40家企業進行工廠生產資訊的數位化、碳盤查，並進而達到減碳管理，往綠色生產方向前進。

學生們除了可以參與學校和廠商的產學合作，累積工作經驗，學校也把相關知識融入教學，有利於學生取得「淨零碳規劃管理師」資格，為未來就業加分。

助學方式多元 安心就讀

修平科大的境外生，3年前僅124人，目前已激增為439人。其中又以越南學生有384人最多。在老師許耿禎受委託設計林家花園的宮保第古蹟數位導覽系統建置時，也特別邀請越南學生加入，製作越南語APP介面，發揮他們的優勢。

為了讓學生們安心就讀，沒有經濟上的顧慮，校方為學生準備了豐厚的獎助學金和工讀機會。例如該校應用日語系的學生就有10位取得雙聯學位獎學金赴日就讀，還有人因此繼續留在日本工作。

代理校長的話：陳美菁

陳美菁代理校長。圖／修平科技大學提供
陳美菁代理校長。圖／修平科技大學提供

修平科技大學不僅是一所學校而已，更是師生共融的家。不論是安心向學的協助、導師熱忱的關心、專業知識的啟發、服務利他的實踐與學職接軌的安排等，皆是修平師長一直不變的使命，加入修平大家庭是您明智的選擇。

★修平科技大學官網：https://www.hust.edu.tw/

相關新聞

修平科技大學 帶領學生邁向綠色生產

修平科技大學是全台唯一位在工業區裡的科技大學，除了本身所在的大里工業區裡有300家知名企業...

中國科技大學 智慧、人文、數位、永續「就是CUTe」

中國科技大學設有雙校區，台北校區鄰近台北捷運文湖線萬芳醫院站，新竹校區則緊鄰台鐵北湖車站...

元培醫事科大 培育醫護健康國家隊

根據2023年18學群新鮮人競爭力調查，醫藥衛生學群的工作機會數排名第二，前三年起薪中位數則與工程學群並列第一...

明新科技大學3大亮點 國際化、半導體、AI教育

明新科技大學為新竹科學園區的科技人才培育搖籃，畢業學生廣受企業喜愛，為桃竹苗地區最具規模與口碑的科技大學...

逾半世紀好口碑！無數未來之星在嘉藥 緊扣大健康產業孕育跨域人才

2026年台灣將進入超高齡社會，老年人口突破480萬，銀色經濟也因此帶動大健康產業的蓬勃發展...

跨域AI學習正夯 雲科大教你善用AI工具「提升職場競爭力」

AI浪潮來襲，雖然AI不能取代人類，但不會AI的人，在AI時代中很難不被取代。國立雲林科技大學(YunTech)洞悉AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。