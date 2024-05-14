快訊

撤告換取朱立倫出席520總統就職典禮？鄭文燦回應了

梅雨季連續性降雨要來了！賈新興估環境這天建立 一直下到6月中

碧潭吊橋工安意外！男6層樓高鷹架摔落送醫亡 新北市府勒令停工

中國科技大學 智慧、人文、數位、永續「就是CUTe」

聯合新聞網／ 台北訊
圖／中國科大提供
圖／中國科大提供

中國科技大學設有雙校區，台北校區鄰近台北捷運文湖線萬芳醫院站，新竹校區則緊鄰台鐵北湖車站。近年來積極推動以「智慧、人文、數位、永續」作為特色發展核心，致力培育具備專業知識、人文素養、數位能力與永續觀念的優質人才。

2023台灣國際學生創意設計大獎獲獎率僅0.46%，中國科大視傳系榮獲金獎與特別獎實至名歸。圖／中國科大提供
2023台灣國際學生創意設計大獎獲獎率僅0.46%，中國科大視傳系榮獲金獎與特別獎實至名歸。圖／中國科大提供

智慧科技，創新無限

積極發展人工智慧、物聯網、大數據等新興科技領域，並匯聚產學研資源，順應智慧產業之發展。

中國科大視傳系學生團隊作品《大山刃物》，獲得德國紅點出版類最佳設計獎（Best of the Best）。圖／中國科大提供
中國科大視傳系學生團隊作品《大山刃物》，獲得德國紅點出版類最佳設計獎（Best of the Best）。圖／中國科大提供

人文關懷，關愛社會

開設微課程、創意實作課程、菁英學程，搭配大學社會責任實踐計畫，培養學生的人文素養與社會責任感；鼓勵學生參加社團活動，陶冶學生性情，提升團隊精神。

數位時代，實踐無限可能

強化數位教學與學習，推動智慧校園，建設專業實作空間，每3-4年進行汰換，搭配產業需求設計專業課程，培育學生就業關鍵能力。

蒙太奇夢工廠孕育許多國際大獎。圖／中國科大提供
蒙太奇夢工廠孕育許多國際大獎。圖／中國科大提供

永續發展，綠色未來

響應聯合國永續發展目標，將永續理念融入教學與研究，榮獲2023台灣永續大學績優獎及永續報告銅獎。

中國科技大學自我定位為卓越且具特色的教學型科技大學，積極發揮技職教育適性揚才的本質，近六年來共獲得156座國際大獎，展現「智慧、人文、數位、永續」四個面向的均衡發展。

相關新聞

中國科技大學 智慧、人文、數位、永續「就是CUTe」

中國科技大學設有雙校區，台北校區鄰近台北捷運文湖線萬芳醫院站，新竹校區則緊鄰台鐵北湖車站...

元培醫事科大 培育醫護健康國家隊

根據2023年18學群新鮮人競爭力調查，醫藥衛生學群的工作機會數排名第二，前三年起薪中位數則與工程學群並列第一...

明新科技大學3大亮點 國際化、半導體、AI教育

明新科技大學為新竹科學園區的科技人才培育搖籃，畢業學生廣受企業喜愛，為桃竹苗地區最具規模與口碑的科技大學...

逾半世紀好口碑！無數未來之星在嘉藥 緊扣大健康產業孕育跨域人才

2026年台灣將進入超高齡社會，老年人口突破480萬，銀色經濟也因此帶動大健康產業的蓬勃發展...

跨域AI學習正夯 雲科大教你善用AI工具「提升職場競爭力」

AI浪潮來襲，雖然AI不能取代人類，但不會AI的人，在AI時代中很難不被取代。國立雲林科技大學(YunTech)洞悉AI...

優秀新生住宿全免！義守大學多元獎學金 暖心政策學子很有感

113學年學科能力測驗2月27日放榜，究竟選校還是選系，是許多家長與學生現階段煩惱的困擾，不過能讓學子安心樂學，並獲得全面照顧與關懷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。