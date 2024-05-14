中國科技大學 智慧、人文、數位、永續「就是CUTe」

中國科技大學設有雙校區，台北校區鄰近台北捷運文湖線萬芳醫院站，新竹校區則緊鄰台鐵北湖車站。近年來積極推動以「智慧、人文、數位、永續」作為特色發展核心，致力培育具備專業知識、人文素養、數位能力與永續觀念的優質人才。

2023台灣國際學生創意設計大獎獲獎率僅0.46%，中國科大視傳系榮獲金獎與特別獎實至名歸。圖／中國科大提供

智慧科技，創新無限

積極發展人工智慧、物聯網、大數據等新興科技領域，並匯聚產學研資源，順應智慧產業之發展。

中國科大視傳系學生團隊作品《大山刃物》，獲得德國紅點出版類最佳設計獎（Best of the Best）。圖／中國科大提供

人文關懷，關愛社會

開設微課程、創意實作課程、菁英學程，搭配大學社會責任實踐計畫，培養學生的人文素養與社會責任感；鼓勵學生參加社團活動，陶冶學生性情，提升團隊精神。

數位時代，實踐無限可能

強化數位教學與學習，推動智慧校園，建設專業實作空間，每3-4年進行汰換，搭配產業需求設計專業課程，培育學生就業關鍵能力。

蒙太奇夢工廠孕育許多國際大獎。圖／中國科大提供

永續發展，綠色未來

響應聯合國永續發展目標，將永續理念融入教學與研究，榮獲2023台灣永續大學績優獎及永續報告銅獎。

中國科技大學自我定位為卓越且具特色的教學型科技大學，積極發揮技職教育適性揚才的本質，近六年來共獲得156座國際大獎，展現「智慧、人文、數位、永續」四個面向的均衡發展。