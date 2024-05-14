元培醫事科大 培育醫護健康國家隊
根據2023年18學群新鮮人競爭力調查，醫藥衛生學群的工作機會數排名第二，前三年起薪中位數則與工程學群並列第一，人才供需比成長也是第一；從就業的角度來看，選擇台灣中北部唯一、醫護健康相關系所最齊全的元培醫事科技大學，是加入醫護健康國家隊最正確的選擇。
企業最愛 校友遍佈
全台醫護健康產業元培今年創校60週年，是台灣歷史最悠久的醫事技術專業學校，已經有超過5萬5千名校友在醫護健康相關產業服務，畢業校友就是在學生實習及就業強大應援團。元培也是企業最愛大學唯一進榜的私立醫護類科大，畢業學生在專業技能及團隊精神備受肯定。
實作場域齊全 還有國家考場
元培不只要求學生專業知能也重視實作技能，各系都建置符合專業需求的實作場域、並有業師協同教學，還有多個國家證照考場，如中餐烹調、烘焙、食品檢驗分析、民俗調理推拿技術士、照顧服務員技術士等，學生平常就在專業教室上課，熟練考照及職場環境，培育具備即戰力的人才。
獎助學金、出國實習機會多
為提升學生競爭力，學校也積極協助學生實現出國學習的夢想，每年會有將近一百位學生透過海外實習或學海計畫，獲得補助前往日本、新加坡、美國甚至紐西蘭等國家學習；其他各項優秀成績、生活補助或企業實習等獎助學金總額也超過1億，讓學生安心就學，養成醫護健康國家隊實力。
元培醫事科大
地址：新竹市元培街306號
電話：03-6102388
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