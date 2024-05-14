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明新科技大學3大亮點 國際化、半導體、AI教育

聯合新聞網／ 文／黃羿馨
明新科技大學為新竹科學園區科技人才培育搖籃，畢業學生廣受企業喜愛，為桃竹苗地區最具規模與口碑的科技大學。圖／明新科技大學提供
明新科技大學為新竹科學園區科技人才培育搖籃，畢業學生廣受企業喜愛，為桃竹苗地區最具規模與口碑的科技大學。圖／明新科技大學提供

明新科技大學為新竹科學園區的科技人才培育搖籃，畢業學生廣受企業喜愛，為桃竹苗地區最具規模與口碑的科技大學，畢業生在就業上表現優異，深受各界好評，用3大辦學亮點，培養在產業有即戰力、對AI有敏銳力，以及具備國際溝通力的技職菁英。

明新科大校長劉國偉。圖／明新科技大學提供
明新科大校長劉國偉。圖／明新科技大學提供

國際學生人數全國第一

校長劉國偉指出，明新科大最大優勢是國際化，國際學生人數全國第一，校園內學生來自超過16個國家地區，多元文化的雙語校園，不用出國留學就能體驗地球村的學習交流，更與一百多所大學姐妹校，舉辦交流教育合作、短期交換、雙聯學位、交換學生、華語學習課程等。

企業最愛調查

· 111人力銀行「2024企業最愛私立科大」全國第二，連續4年桃竹苗第一

· 《天下 Cheers》「2024 企業最愛大學生調查」私立科大全國第三

· 《遠見》「2023 企業最愛大學生」私立科大全國第二

· 《遠見》畢業生起薪私立科大最高、「年度MVP 學校」最佳私立科大

· 104人力銀行半導體業最愛大學生前5大，與「台清交成」並列

著重半導體人才培育

半導體科技人才培育，更是明新科大最大亮點，新落成約1100坪的「半導體產業設備廠務與檢測人才培育基地」是全台大專院校最大的半導體實務教學的人才培育基地，從封裝、測試、設備、檢測到廠務，打造「Mini TSMC」並針對各類產線將人力需求，規畫對應的培訓課程，多所國際姐妹校，也將啟動與明新科大半導體人才訓練課程的合作。

半導體人才培育基地提供與業界同級環境。圖／明新科技大學提供
半導體人才培育基地提供與業界同級環境。圖／明新科技大學提供

AI技術全面融入教學

為培育AI時代的專業人才，明新科大致力推廣英語教學，結合AI科技開發出「APEC 國際會議模擬混合實境教室，首創「FUN with MUST APEC 沉浸體驗」；面對ChatGPT浪潮，再將AI技術、知識，全面融入課程，並將程式設計與人工智慧概論列為大一必修課，通識領域也開設相關課程。

程式語言教學融入各領域課程，訓練AI敏銳力。圖／明新科技大學提供
程式語言教學融入各領域課程，訓練AI敏銳力。圖／明新科技大學提供

劉國偉強調，程式語言知識基礎能幫助學生成為善用AI科技的人才，明新科技大學以國際化、半導體及AI教育為號召，做出辦學差異，串連5個學院的各科系，從民生、服務、產業、科技、工程、管理、運動等領域，提供學生各種面向學習的選擇。

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AI 半導體 明新科技大學

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