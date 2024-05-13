跨域AI學習正夯 雲科大教你善用AI工具「提升職場競爭力」

AI浪潮來襲，雖然AI不能取代人類，但不會AI的人，在AI時代中很難不被取代。國立雲林科技大學(YunTech)洞悉AI的飛速發展將引爆學習危機，不將AI學習侷限於資工系或電機系這些傳統意義上屬於AI的領域，而是在五大學院中都規劃了AI課程指引，由初階、進階到高階的課程安排，帶領各領域學生跨域學習，使YunTech所有畢業生在AI應用不只不落人後，更是得心應手。

機械系張祥傑老師指導學生AI演算操作。圖／雲林科技大學提供

校園實作雲智小將機器人於雲科大研發成果展展出。圖／雲林科技大學提供

各學院畫重點 聚焦產業需求

YunTech AI「學習地圖」包含6大人才培育路徑：人工智慧系統平台人才、電腦視覺人才、自然語言處理人才、應用領域人才、電腦對局人才及機器人人才。引導學生了解AI技術及其應用領域，掌握AI的相關技術與工具；能夠將AI技術應用於各領域中，解決現實問題。

進一步看YunTech各學院AI相關課程，工程學院開設如人工智慧數位語音助理系統、LabVIEW圖控程式應用、智慧型控制、深度學習理論與實務…等課程；管理學院開設如人工智慧與程式設計、大數據分析導論、智慧物聯網應用…等課程；設計學院開設如智慧生活設計概論、Open AI程式撰寫、人工智慧圖像建構…等課程；人文與科學學院開設如計算材料學、AI人工智慧與法律專題、AI數位建築修復課程…等課程；未來學院開設如Python程式設計、智慧型機器人系統分析與整合、大數據與雲端計算…等課程，不難看出各學院聚焦各自領域相應產業應具備之AI技能，不遺餘力培育YunTech AI人才。

智慧辨識產業服務研究中心張傳育主任團隊勇奪2023 AI+新銳選拔賽獎金50萬元。圖／雲林科技大學提供

智慧辨識產業服務研究中心林建州教授團隊勇奪2023 AI+新銳選拔賽獎金40萬元。圖／雲林科技大學提供

專業團隊與師資 獲獎及技轉成果豐碩

YunTech專業AI師資與團隊，110年完成技轉案5件399萬元、111年完成技轉案7件392萬元，智慧辨識產業服務研究中心(IRIS中心)張傳育主任、林建州教授團隊勇奪2023 AI+新銳選拔賽獎金共90萬元、IRIS中心王斯弘教授團隊榮獲萬潤2023創新創意競賽-最佳潛力獎、112年校慶活動中，智慧電動車產業服務與人才培育中心更是發表了無方向盤智慧未來車YunTech ONE，諸多系所及研究中心投入AI教學，承接企業產學合作的師生團隊輩出，在這樣的學習環境中，學生除了專業知識，還能獲得實戰經驗的傳承，AI時代來臨，YunTech畢業生擁有跨領域AI實力，不僅不會被AI取代，還能善用AI工具解決企業疑難雜症，歡迎各領域人才到雲科大學習，給自己有智慧的未來。

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