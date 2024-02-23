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佛光大學大一免學雜費 提供千萬助學金

聯合新聞網／ 文／戴永華
佛光大學推出大一新生「免繳學雜費」的優惠。圖／佛光大學提供
佛光大學推出大一新生「免繳學雜費」的優惠。圖／佛光大學提供

創校24年的佛光大學連續6年被評選為「企業最看好潛力大學」，今年再度推出令人矚目的新政策，大一新生「免繳學雜費」優惠，開啟學子追夢的第一步；此外，佛光大學更攜手繁星計畫，為學生提供優越住宿環境，除了免學雜費，繁星入學生更可獲4年保證住宿費全免，讓學生全心投入學業不用擔心外宿安全。

佛光大學舉辦多場校園活動與比賽，凝聚學生向心力，培養團隊合作的能力。圖／佛光大學提供
佛光大學舉辦多場校園活動與比賽，凝聚學生向心力，培養團隊合作的能力。圖／佛光大學提供

佛光大學設有人文學院、社會科學學院、管理學院、創意科技學院、樂活產業學院、佛教學院，共16個學系及學程，致力培養學生具備多項專長，使學生更具競爭力，強調全人教育，培育擁有專業力又有人文素養的優秀人才。

推動出國進修 名列全國前10

據教育部公告資料，佛光大學出國進修名列全國前10，不僅提供中國、韓國、美國、東南亞的交換出國遊學機會，更與美國和英國等知名大學合辦雙學位計畫，為學子打開國際視野的大門，積極推動多元海外學習管道，提供雙聯學位、學習、實習、志工服務等豐富的國際學習資源，培育學生成為具有國際視野的人才。

佛光大學擁有超過70個社團，致力培養學生具備多項專長。圖／佛光大學提供
佛光大學擁有超過70個社團，致力培養學生具備多項專長。圖／佛光大學提供

千萬助學金 助學子翻轉人生

佛光大學對於學生的經濟支援政策也給予堅強後盾，推行「大一免學雜費，大二到大四政府補助3.5萬、佛大再加碼3.5萬」政策，在弱勢就學方面推出「小藍鵲」計畫及多項獎助學金方案，多次獲得教育部最高額補助，為有心向學的學子提供經濟支持，確保他們能夠安心學習，不受經濟因素影響。選擇佛光，讓未來發光。

佛光大學

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