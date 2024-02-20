國立宜蘭大學厚植人工智慧 開創國際新局

「宜大躍百年 蛻變展風華」，即將迎來百年校慶的國立宜蘭大學，擁有豐厚實務底蘊及創新智能科技，厚植人工智慧、綠色科技、智慧經管、無人機、智慧農業等技術，掌握未來趨勢，深化國際鏈結，持續培育國際化專業跨域優秀人才。

註冊率高 逆勢創造榮景

面對少子女化衝擊，宜大逆風飛揚，據教育部112學年大專校院新生註冊率，宜大新生註冊率達98.70%，較去年成長近3%，高居全國公立大學第7名，再創高峰。日間學制學士班註冊率更是破100%，碩士班註冊率96.33%較去年增加3.38%，博士班更連續10年註冊率100%，表現亮眼。

致力實務創新 培育新創菁英

理論、實務兼具的教學理念與靈活適性的教學方法是宜大師資的獨門功夫，宜大有11位教授入榜2023年「全球前2%頂尖科學家（World's Top 2% Scientists）」，堅實的研發能量，深獲國際肯定；近5年培育286個自主學習學生社群，藉同儕共學、團隊合作，培植終生學習力。

宜大有堅強的創新育成團隊，力邀行銷、通路、財務、營運等專業師資授課，紮根創業及立足社會的素養，連續5年輔導學生榮獲U-start原漾計畫創業補助。除了校方舉辦就業媒合會，各系也積極推動產學交流、實習及移地教學，大幅推升學生就業，實踐學生「畢業即就業」目標。

2023 U-start原漾計畫宜大「部落草股份有限公司」獲80萬元補助。圖／國立宜蘭大學提供 宜大辦學逆風飛揚，學生素質深受各界肯定。圖／國立宜蘭大學提供

開拓國際視野 走向國際舞台

宜大持續打造國際化校園，邀請外籍師生蒞校講座、工作坊及文化交流，學生除了能參與68所國際姊妹校舉辦的寒暑期營隊、國際課程、移地教學、海外實習及國際志工之外，也有交換生與雙聯學位等國際研修管道，培養學生國際競爭力與跨文化思維。

持續營造國際化校園環境，積極擴展國際交流。圖／國立宜蘭大學提供

校園設施升級 開啟多元實習

即將邁入百歲的宜大，校園新陳代謝的速度不減反增，校本部陸續啟用學生活動中心、風雨操場及擴建電資學院，完成學宿冷氣與熱泵的汰舊換新、建置學宿讀書中心╱健身房╱共享廚房，積極籌建第三學生宿舍，讓學子享受高品質樂活住宿環境。

宜大除了主校區，另有5個別具特色的衛星校區，分別是無人機與創新育成的城南校區、養殖畜牧掛帥的五結校區、園藝培育的金六結實習農場、幽森靜謐的大礁溪林場及農創示範的南澳農場，完善的硬體設施與實習場域，讓學子獲得充足的實務經驗。

籌建第三學生宿舍，提供共享共學、溫馨舒適的時尚生活學習空間。圖／國立宜蘭大學提供

宜大城南校區建築榮獲「國家卓越建設獎」、「台灣景觀大獎」。圖／國立宜蘭大學提供

強化經濟扶助 安心完成學業

宜大設置全面的助學措施，包括就學貸款、學雜費減免及弱勢助學計畫，對於家庭經濟困難或突遇變故的學子，提供迅速有力的經援。自111學年度起，更陸續推動展翼助學金、續食待發、續書承愛、碩班清寒獎助及國際交流補助，另優先提供住宿給清寒及身心障礙學子，低收入戶免除住宿費。

國立宜蘭大學 廣告