就業多元穩健 5個理由選讀國立高雄師範大學
線上招生說明會
活動時間：113年3月9日（星期六）10:00線上相見
📩報名方式：網路免費報名至113年3月7日（星期四）截止
🙋參加對象：高中生及家長
🔗報名點這裡：https://bit.ly/49M0Yr9
一、同時培育優質師資與多元專業
今年將慶祝70週年校慶的國立高雄師範大學，在大學部有19個系、3個原住民專班，分別屬於「全師培」、「半師培」、「產業人才」學系，每年由教育部核定的師資培育名額超過500名，師培生與非師培生之間均有甄選及轉換機制，是探索自我、發展未來的最佳園地。
二、教師檢定考試通過率，大幅高於全國平均
師資培育以「中學教師」為主，也是師範大學中唯一同時培育「小學教師」與「特教教師」的大學。師範歷史悠久、制度穩健，111年應屆師資生教師檢定通過率為78%（全國通過率為62%）；112年通過率為66%（全國為52%）。實習後順利擔任教師的比率相當高。
三、就業多元穩健，各界校友左右逢源
為南台灣歷史最悠久的知名大學，各界校友左右逢源。大學部畢業生每年應屆考取頂尖大學研究所近200人次，除了進修、準備踏入公職外，近三年來總就業率達八成五。
四、兩校區、六學院，涵括港都的城市與自然
和平校區（高雄捷運橘線步行6分鐘）面對高雄文化中心，設有教育、人文、藝術及管理四個學院，燕巢校區設有理工及科技兩學院，每日交通車班次便捷，30分鐘即可徜徉城市與自然之間，是青年深度體驗港都風貌的最佳選擇。
五、課程創新、活動多元、善盡大學社會責任
「專業知識與生活素養並重的公民」為教育核心，「自煮學習－料理與科學」、「高捷與輕軌邊的文創產業踏查」、「居家空間再造」、「生活韓語與韓國生活」等通識課程成為真正有營養的學分。燕巢宿舍區剛揭幕的「自煮學習空間－窩聚」，更是一個透過飲食交流彼此的好所在。持續投入關心台灣教育的城鄉差距，在「2022天下USR大學公民調查」中獲得公立一般中型大學組第五名。
國立高雄師範大學期待你的加入，一起耕耘未來！
各學系多元入學及修習師資培育課程名額表
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