修平科技大學兼顧學業工作 打造未來潛力
修平科技大學是全台唯一位在工業區裡的科技大學，和3百家知名企業相鄰，擁有可以兼顧學業和工作的絕佳優勢，而且學校替學生準備了豐厚的獎學金和工讀機會，絕不讓學生因學費而放棄就讀。
學校說，近四個學年，學校就發出了1萬3千多人次、總計1億3千5百萬元的獎助學金，而且顧慮學生在校外打工多只是在超商、加油站，無助於和自己相關的專業領域知識，還浪費頗多交通時間，因此提供足夠的校內工讀機會，讓學生可以在學校工讀。
學校鼓勵並協助學生參加社團，培養團隊領導能力，以及能到國外當交換學生、讀雙聯學位或是擔任國際志工，增加自己的國際行動力和視野，這和人生未來的發展息息相關。
修平科大與大里工業區企業緊密結合，不管是打工、畢業後就業都有比其他大學更好的機會。另外，也充分利用學校資源在軍方營區開設進修專班，幫助國軍官兵學習管理和領導能力，退伍後也因擁有完整學歷，而有更好的競爭力。
學校說，學校把平台舖好，不但能為學生找到最好的工作環境和職涯發展，也幫企業找到人才，歡迎務實、有目標的學生就讀。
陳建勝校長的話：帶領學生實現夢想
平科技大學校長陳建勝說，修平的教育是要給學生釣桿，教會學生如何釣魚。許多畢業生因為在學校學會了一技之長，畢業後不僅工作無虞，甚至可以自行創業，是安心學習、實現夢想的好地方。
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