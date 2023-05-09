一舉樹德天下知 橫山共學趣

樹德科大獲國家圖書館頒發2023年「學位論文開放貢獻獎」、「學位論文取用貢獻獎」、及「學位論文開放取用傑出貢獻獎」，用心辦學再獲三冠王捷報，師生同感榮耀。樹德科大多年來培養不少實務人才，師生在各領域頭角崢嶸。

知識菁英、追求卓越

管理學院：以培養學生成為企業管理及推廣所須專業人才為目標，全院各系均已涵蓋管理服務等各項跨領域專業知能。

●會展行銷與活動管理系、金融管理系（所）、企業管理系、休閒與觀光管理系、餐旅與烘焙管理系、流通管理系、行銷管理系、休閒遊憩與運動管理系（獨招）、經營管理研究所、會展管理與貿易行銷碩士學位學程（在職班）

管理學院菁英成果頒獎。圖／樹德科技大學提供

專業證照、連結就業

應用社會學院：以實務及應用為導向，輔導專業證照考試，銜接畢業即就業最後一哩路

●應用外語系、兒童與家庭服務系（所）、社會工作系、人類性學研究所（碩士班、博士班）

應用社會學院產學攜手。圖／樹德科技大學提供

創新跨域、鏈結國際

設計學院：培育具有創新研發與企劃能力的高等設計人才。

●室內設計系、視覺傳達設計系、生活產品設計系、流行設計系、美髮設計與經營學士學位學程、表演藝術系（獨招）、藝術管理與藝術經紀系、電子競技與電腦娛樂科學系、動畫與遊戲設計系、設計創新與經營研究所、建築與室內設計研究所

設計學院參與臺北時裝週，佳評如潮。圖／樹德科技大學提供

資訊科學、產學攜手

資訊學院：培養中高階資訊軟硬體開發、整合、及電子科技等應用與管理的人才為目標，每年皆與優良企業媒合多項產學合作案

●資訊工程系（所）、電腦與通訊系（所）、資訊管理系（所）

資訊學院師生表現優異。圖／樹德科技大學提供

甄選入學獎助方式：(一)、以樹德科大為第一志願可獲1至5萬元；(二)、統測成績達菁英標準可獲10萬元。以上各項入學績優獎助方式，必須事先向樹德科大提出申請，同時經錄取且完成註冊者，得依「樹德科技大學獎助學金辦法」頒發。