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虎尾科大新校區優異資源 培育跨域智慧科研人才

聯合新聞網／ 雲林訊
虎尾科大「台灣-土耳其無人載具中心」設於亞創中心，引進國際學術交流與人才培育合作。圖／虎尾科大提供
虎尾科大「台灣-土耳其無人載具中心」設於亞創中心，引進國際學術交流與人才培育合作。圖／虎尾科大提供

國立虎尾科技大學由雲林工專起家，秉持務實創新精神，因應產業轉型需求，致力培育智慧跨域人才。近年更挹注10億元建設高鐵校區，智慧機械及切削加工實驗廠棚將在今年啟用，國際產學合作大樓、國際航訓中心已於111年底動土，預計114年竣工，因應產業趨勢建置尖端科研教育場域，促進國際產學合作與技術研發。虎科大111年全由企業出資計畫達1億2千多萬，較110年成長60%，八度榮獲中國工程師學會頒贈「產學合作績優單位」，實務人才培育模式，深得肯定。

虎尾科大無人機產業發展獲教育部補助9000萬元，培育學子接軌無人機前瞻技術。圖／虎尾科大提供
虎尾科大無人機產業發展獲教育部補助9000萬元，培育學子接軌無人機前瞻技術。圖／虎尾科大提供

虎科大對焦無人機產業發展，「飛機維修與無人機產業人才及技術培育基地計畫」獲得教育部9000萬元補助，以飛機工程系訓練場域培育無人機技術跨域專才，並結合嘉義縣「亞洲無人機AI創新應用研發中心」發展無人機智慧研發聚落，同時與土耳其Gebze Technical University及無人機產業聯合推動研究與技術開發，引領學子接軌國際無人機前瞻技術研發。

虎尾科大因應產業趨勢建置尖端科研教育場域。圖／虎尾科大提供
虎尾科大因應產業趨勢建置尖端科研教育場域。圖／虎尾科大提供

因應產業邁向跨領域及智慧化，虎科大高鐵校區「智慧機械及切削加工實驗廠棚」將於今年揭牌啟用，模擬業界生產線設備，打破傳統單一、僵化的教學模式，引導學生進行整合及體驗式學習。另規畫建置電機整合實驗室，結合工程與電資科系專業，發展自駕光達、高階機械手臂連結無人車代替人工作業、系統聯網等技術，培育智慧跨域創新人才。虎科大並積極推動產學合作，引領學生至產業實習現場，由企業資深員工培育，縮短與業界技術差距，今年更攜手台積電，由台積電訓練中心業師實地教學，共同擴大半導體產業人才庫。

虎尾科大不忘推動校園運動風氣，營造友善校園活力。圖／虎尾科大提供
虎尾科大不忘推動校園運動風氣，營造友善校園活力。圖／虎尾科大提供

虎尾科大不忘推動校園運動風氣，營造友善校園活力。圖／虎尾科大提供
虎尾科大不忘推動校園運動風氣，營造友善校園活力。圖／虎尾科大提供

面對世界淨零轉型，虎科大將ESG融入校務治理並朝綠色大學邁進，結合智慧校園數位化建置有效節能，並善盡大學社會責任，今年「共創在地新農業合作經濟計畫」再次榮獲2023「遠見」大學社會責任獎「產業共創組首獎」肯定。五星級學生宿舍「新一舍」的落成，升級住宿環境質量與多功能創意交流空間。虎科大也整合師生專業解決地方問題，未來將繼續運用高教前瞻科技能量，在高鐵校區建置智慧綠能示範場域，推動永續校園與在地深耕。

國立虎尾科技大學

網站：https://www.nfu.edu.tw/zh/

地址：雲林縣虎尾鎮文化路64號

電話：05 631 5000

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