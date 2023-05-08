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吳鳳科大「教育部技職之光」十連霸 專業技能培訓 就業無縫接軌

聯合新聞網／ 嘉義訊
吳鳳科技大學再度蟬聯榮獲「教育部技職之光10連霸殊榮」。圖／吳鳳科大提供
吳鳳科技大學再度蟬聯榮獲「教育部技職之光10連霸殊榮」。圖／吳鳳科大提供

嘉義吳鳳科技大學再度蟬聯榮獲「教育部技職之光10連霸殊榮」，更難能可貴的是，今年首度有電機、餐飲系2名學生榮獲技職之光「技職傑出證照達人獎」，由教育部長潘文忠親自頒獎，讚獲獎者在技職領域之卓越表現。

第18屆全國技職之光「技職傑出獎」，在技專校院組13名同學中，吳鳳科大就有2名學生電機陳奕霖及餐飲林芬芬獲獎，教育部長潘文忠肯定獲獎者在技職領域的卓越表現，讓技職體系學生有揚眉吐氣之光彩。

吳鳳科大校長蔡宏榮表示，對學生而言，擁有一技之長才能成就學生的人生價值，也是學校存在的價值，校方在辦學上不斷的全方位扎根，提升教學設備和產業一致，共建置77項技能檢定訓練場所，數量為雲嘉南第一。

吳鳳科大航太車輛館，是台灣南部地區唯一甲級汽車修護的合格場地。圖／吳鳳科大提供
吳鳳科大航太車輛館，是台灣南部地區唯一甲級汽車修護的合格場地。圖／吳鳳科大提供

吳鳳科大指出，培育高階技術人才，校內耗資數千萬打造航太車輛館、設置機械五軸加工機及智慧製造系統，其車輛館是台灣南部地區唯一甲級汽車修護的合格場地；另提升學生就業的保障，除培訓考取證照，並與業界攜手培育專業人才。

吳鳳科大消防系與業界正德防火公司，共同攜手培育專業人才。圖／吳鳳科大提供
吳鳳科大消防系與業界正德防火公司，共同攜手培育專業人才。圖／吳鳳科大提供

消防系部分，與正德防火、禾康消防、青山消防、大安聯合等公司合作；幼保系，與精英國際教育集團合作，爭取優渥獎學金及畢業高薪聘用。吳鳳科大指出，在少子化的危機中，用心培育學生，成為名符其實的技職典範，更是嘉義地區唯一的專業技能培訓基地。

吳鳳科大幼保系，與精英國際教育集團合作人才培育，爭取畢業高薪聘用。圖／吳鳳科大提供
吳鳳科大幼保系，與精英國際教育集團合作人才培育，爭取畢業高薪聘用。圖／吳鳳科大提供

吳鳳科技大學

網址：https://www.wfu.edu.tw/

地址：嘉義縣民雄鄉建國路二段117號

電話：05 226 7125

吳鳳科大 升學

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