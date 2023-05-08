國立雲林科技大學文化資產維護系 人文與科技的跨界學習 守護永續文化資產

雲科大文資系秉持著守護文化資產的使命感，在鉅變的社會環境下，持續以結合人文與科技的跨界思維來保存與傳承珍貴的人類文化資產。您的未來將由跨領域的國際師資，經營永續文化資產環境的雲科大文資系來指引。

文資系師生到南投中原社區學習賽德克編織技術。圖／國立雲林科技大學提供

臺灣首創且唯一的文化資產綜合學科系所

AI時代飛速發展，工作型態不斷變動，但在這股科技浪潮中，「人文」始終是重要的核心價值；唯有透過文化與創意的人性化加值，科技才能持續創新。雲科大文資系創立於1999年，是國內首創也是唯一以文化資產維護的綜合專業系所，透過文化資產的保存修護與科技、文化資源研究與應用、建築襲產與聚落保存、文化行政與文資經營等四大面向，來培養橫跨人文、設計、管理與理工學科，解決多面向文化資產方案的跨領域人才。以111學年度來說，文資系在產學研究計畫金額將近一億元，可見文資系研究與產業實務應用結合的能量深獲業界肯定。

文資系師生到佛陀紀念館進行文物展覽參訪交流。圖／國立雲林科技大學提供

培養無可取代的內容軟實力

不論是電影《斯卡羅》、《賽德克巴萊》、戲劇《茶金》，或是舞台劇《魔法阿媽》等，從劇本、劇中場景、演員的服裝造型、道具等細節，都是經過文史考據，文案撰寫，並搭配最新的攝影與新興科技，還原與建構出符合劇中所需的時代場景，這也正是文化資產跨領域的多元應用成果。雲科大文資系主任王瀞苡表示，文資系學生在專業師資、外籍教師及業師的帶領下，透過知識建構、史料分析、文化走讀、工藝實作等專業學習，深化對臺灣土地的人文素養，掌握數位時代的關鍵內容競爭力。

文資系師生到北港藝閣工廠進行參訪交流。圖／國立雲林科技大學提供

文資系多元化師資 打造文化資產實戰力

文資系的一大特色，是15位專任師資中，博士留學來源為英國、德國、法國、比利時、西班牙、美國、加拿大、日本，以及臺灣，並有三位外籍教授進行全英語授課。兼具多元化、國際化的師資結構，系上教師多於文化部及各縣市文化局處擔任審議委員。課程設計重視與產學連結，亦聘請人間國寶與知名藝師擔任業師，目前有：木雕、竹編、漆藝、大小木作、神像修復等技藝之選修課程。同時，文資系多位教師設有專業研究中心或特色研究室，如：「台灣文化資產修復與研究中心」、「文化科技研究中心」、「油畫與當代藝術修護室」、「無形文化資產保存與活化研究室」等。同時系上也辦理多元豐富的各項活動，包括：校外參訪交流、文資月、年度壓軸的文化山海觀國際研討會等。學生亦有機會到德國、法國、日本、西班牙、馬來西亞等國交換學習，拓展國際觀與外語能力，打磨學生的就業力與實戰力︒

打造多元寬廣的就業實戰力

除了開拓文化資產專業能力之外，文資系致力於培養學生不設限、勇於跨領域挑戰的文化使命感。文資系學生的就業前景寬廣，遍及公部門、產業界、學術界與研究單位，如：公民營文化資產單位與機構、博物館與地方館舍、文化園區、文物修護中心、個人修復室，亦有不少成功創業的校友，如：林果良品、洲南鹽場等。

文資系「傳統織繡藝術與文化」課程學生正進行織品分析。圖／國立雲林科技大學提供

系主任王瀞苡強調，雲科大文資系透過跨領域與實務操作，導入結合人文與新興科技的跨界思維，培養學生利用數位工具來解決問題的能力。文資系與產業緊密連結，透過專業課程與研究中心的研發能量，能提升學生實務能力，拓展學生學習視野，為臺灣文化產業培養關鍵人才。

歡迎進一步了解文資系：https://culture.yuntech.edu.tw/chc/

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