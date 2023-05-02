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明新科技大學打造產業大學城 教室就是「Mini TSMC」入學即就業

聯合新聞網／ 文／巫鴻瑋
明新元宇宙大學，開辦特色元宇宙課程，培養學生科技應用軟實力。圖／明新科技大學提供
明新元宇宙大學，開辦特色元宇宙課程，培養學生科技應用軟實力。圖／明新科技大學提供

明新科技大學五十六年來與上千家企業長期合作，周邊圍繞五大科技園區，學校首推「訂單式產學人才教學」，針對產業所需人才教育，更打造「入學即就業」的產學合作，強化學生職場實作，讓同學透過課程順利與職場接軌，提升未來競爭力

明新半導體學院將晶片封裝測試類產線搬進教室，打造訓考就業一條龍服務。圖／明新科技大學提供
明新半導體學院將晶片封裝測試類產線搬進教室，打造訓考就業一條龍服務。圖／明新科技大學提供

全台第一座 半導體封裝測試類產線

校長劉國偉自豪明新科大有如「MiniTSMC」，不僅把教室變科技廠房，打造全台第一座「半導體封裝測試類產線」，更與工業局合作成立「半導體封裝測試能力鑑定」考場，讓學生考取封裝測試證照對接未來半導體職場，從在學期間就能認識工作，強化技職教育核心目的。

明新科大進修部也開設就業導向產學培育班，安排企業訂單式教學，學生可以選擇感興趣的領域學習，針對實際案例探討解決問題、部分專業課程採取業師協同教學，以及企業實務實習提升專業技能。

明新首創「風電學士學位學程」，培育再生能源產業所需技術人員，今年才招生便已有業界洽談搶人才。圖／明新科技大學提供
明新首創「風電學士學位學程」，培育再生能源產業所需技術人員，今年才招生便已有業界洽談搶人才。圖／明新科技大學提供

「雙語」導入教學 明新元宇宙分校上線

因應AI智慧產業發展，全校大一必修程式設計、AI人工智慧課程，也將英語、程式語言「雙語」導入教學，要將學生訓練成AI的運用者，今年「明新元宇宙分校」上線，將全面導入元宇宙教學，強調「虛實整合」應用，讓學生除了在實體教室上課，還能在虛擬世界利用元宇宙技術進行語言學習、數位創作及機台操作實習。

明新科大積極打造「產業大學城」，確保學生實習與就業出路，同時推動教育國際化，境外生涵蓋國家包含越南、馬來西亞、日本、菲律賓等十六個國家地區，連續四年不論是境外生人數、姐妹校還是國際產學專班皆居全國大專院校第一名。

明新科大打造「入學即就業」，多次榮獲企業最愛用人才評選。圖／明新科技大學提供
明新科大打造「入學即就業」，多次榮獲企業最愛用人才評選。圖／明新科技大學提供

明新科技大學劉國偉校長指出，技職教育就是培育企業所用人才，明新就是「產業人才轉運站」。圖／明新科技大學提供
明新科技大學劉國偉校長指出，技職教育就是培育企業所用人才，明新就是「產業人才轉運站」。圖／明新科技大學提供

校長的話 劉國偉：課程實習證照 一條龍育才

劉校長指出，技職教育就是培育企業所用人才，明新就是「產業人才轉運站」，不管是理工科或文法商的學生，如果想朝科技產業發展，都能透過「訂單式產學人才教學」課程與類產線實習及證照考試一條龍育才模式，投入業界成為高科技人才。

明新科技大學

網站：https://www.must.edu.tw/admissions.php

地址：新竹縣新豐鄉新興路1號（近新豐火車站）

電話：03-5593142#2832~2840

半導體 職場 AI 競爭力 明新科技大學

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