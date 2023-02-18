義守大學以教育的力量 助學子一圓青春夢

「教育的本質，就是成就孩子的夢想」，義守大學校長陳振遠的一段話，道出義守大學創辦人林義守董事長始終如一的辦學初心。位在高雄觀音山上的義守大學，陽光照耀校園，燦爛耀眼的光芒，彷彿訴說著這裡就是一座魔法學習園地，藉教育的力量，助年輕世代實現夢想。

義守大學從教學課程與學習場域雙項並行，“FUN”大學習。最讓人津津樂道的，就是109學年度開設的「通識自主圓夢課程」，甚至被讚喻為「校園版阿拉丁神燈」。由學生規畫夢想計畫，經審核後給予經費補助，並由圓夢導引師輔導學生自主學習，這個神燈，幫助學生實踐夢想，推行至今，有醫學系的學生出版「詩文集」成為作家，甚至獲選為「全國優秀青年詩人獎」；有電影與電視學系的學生化身「航海王aka美食料理電影人」，拍攝「港都海味道」紀錄片；健康管理學系學生，以堅強的聲樂實力，自彈自唱自錄影片，實現當上vlog之夢，斜槓精彩展露無遺。

義守大學開設「通識自主圓夢課程」，醫學院學生出版詩文集成為作家，獲選「全國優秀青年詩人獎」。圖／義守大學提供

義守大學開設「通識自主圓夢課程」，電影與電視學系學生化身「航海王aka美食料理電影人」，捕魚、烹飪與拍攝一手包辦，完成紀錄片「港都海味道」。圖／義守大學提供

創新的教學模式，激發學子的學習興趣，義守大學的教研場域更是走在潮流之上。看準網紅、直播產業深受時下年輕學生的喜愛，義守大學在2月新落成啟用的「新媒體學習創作中心」，規畫直播室、訪談室、Podcast室、自媒體錄製室等空間，同時可以即時觀看3組直播場景，鏡頭支援全景運用，未來人氣網紅與直播主將在此誕生。另外，還有媲美好萊塢拍片場域與設備的「元宇宙科技藝術設計中心」、全台首創廚藝結合攝影棚的絕美教室「ISU Cooking Studio & Library特色中心」、國家高科技人才培育基地「智慧科技創新中心」，以及南部最具規模的臨床技能與教學場域「智慧醫療教學中心」等，高規格場域，成就未來人才。

義守大學新建置完工啟用的「新媒體學習創作中心」，看準網紅、直播產業當道，直攻年輕世代的心。圖／義守大學提供

義守大學打造高規格場域，國家高科技人才培育基地「智慧科技創新中心」，精準對接國家政策發展所需人才。圖／義守大學提供

義守大學掌握時代發展趨勢，從2018年即啟動「ISU 2028 跨域創新、競逐全球」十年計畫，以健康醫學、智慧科技為核心，打造最具跨域創新、產學服務能量的國際化綜合型大學。尤其，在所屬集團的生產、醫療、教育、地產與休閒等事業體全方位支持下，無論是產學合作或就業發展，都深具優勢，加上高雄已是高科技產業重鎮，台積電、聯電、日月光、國巨等科技大廠，紛紛進入義大校園招攬人才，義守大學全力提升軟硬體資源，讓每位孩子，在教育的魔法下，成就自己的夢想。