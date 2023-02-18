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佛光大學 年輕潛力大學培育跨域人才

聯合新聞網／ 文／戴永華

佛光大學創校23年，辦學備受各界肯定，根據教育部年度畢業生流向調查，佛大學士班及碩士班畢業的平均就業率及平均薪資均高於全國大學平均值，佛光大學今年再度榮獲企業最看好年輕潛力大學之一。

佛光大學111年成立「運動與健康促進管理學士學位學程」，期待讓宜蘭地區的體育選手從小學至大學，一貫化培養。圖／佛光大學提供
佛光大學111年成立「運動與健康促進管理學士學位學程」，期待讓宜蘭地區的體育選手從小學至大學，一貫化培養。圖／佛光大學提供

推雙聯學制 培養學生世界觀

豐富人文氣息的佛光大學，推行「國立大學品質，國立大學收費」政策，擁有高品質師資的學習環境、人格養成的書院教育、照顧弱勢的多元助學方案近千萬、以佛光山為後盾的國際資源，更榮獲教育部生命教育特色學校肯定、藝術教育貢獻獎肯定。

佛大力推「雙聯學制」發展成熟，培養學生世界觀，除了佛光山系統大學7個單位資源共享，友好交流的姊妹校及企業全球逾300間，學生先在台就讀2年，再到雙聯制學校修課2年，就能取得雙學位，學費親民低廉。

以佛光山為後盾的國際資源，讓佛大學生每年都有許多出國交流學習的機會。圖／佛光大學提供
以佛光山為後盾的國際資源，讓佛大學生每年都有許多出國交流學習的機會。圖／佛光大學提供

設立相關學程 培育體育選手

111年佛大成立「運動與健康促進管理學士學位學程」，除了提升運動技術外，課程規劃專任運動教練與運動防護員等專業資格，培育第二專長促進管理，強化就業競爭力，期待讓宜蘭地區的體育選手從小學至大學，有一貫化的培育系統，不讓外地升學等因素導致學習中斷。

佛光大學以發展精緻型教學大學為目標，打造全人教育，讓學子在充滿希望的環境中實踐自我，以期畢業後邁向嶄新、自信的人生，選擇佛光，讓未來發光！

佛光大學111年成立「運動與健康促進管理學士學位學程」，期待讓宜蘭地區的體育選手從小學至大學，一貫化培養。圖／佛光大學提供
佛光大學111年成立「運動與健康促進管理學士學位學程」，期待讓宜蘭地區的體育選手從小學至大學，一貫化培養。圖／佛光大學提供

佛光大學 佛光山 薪資 競爭力 升學

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