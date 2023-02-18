成大單車節3/4、3/5登場 幫你找出升學方向

112學年度大學學測成績2月23日揭曉，申請入學的高中生將面臨志願選填與面試等難題，第16屆「成大單車節」3月4、5日兩天登場，完整呈現各科系資訊，還有多項升學相關活動，全程免費、部分需事先報名，歡迎學生與家長參與，共同尋找適合的升學方向。

活動時間是每日9到17時，地點在成大榕園等多處，報名網址 https://nckubikefestival.ncku.edu.tw/ 。

成大表示，成大單車節連續16年舉辦，每年參加人數都創新高，去年即使有疫情，仍有5000人報名，今年疫情趨緩，盛況可期。

學校指出，成大單車節最受矚目的「模擬面試」，對於備戰二階的高中生來說，可說是最貼近真實情境的前哨戰；本活動採事先報名，現場有學長姐經驗分享，並邀請第一線面試教授，還有學習歷程專家為書審資料做「健康檢查」，每位參加者最後將收到評分回饋單，提供具體改善建議。

若是不小心錯過報名，還可以參觀「面試知多少」展覽，找到各種關於面試的疑難雜症，同時透過「科系博覽」和「探索學習」，更進一步地認識各科系，覺察個人潛在的興趣。

圖／成功大學提供

目前於教務研究專案辦公室網站已上架各科系的學習歷程指引（網址 https://academic.web2.ncku.edu.tw/p/412-1159-25379.php?Lang=zh-tw ），針對申請入學的審查重點提供完整說明。

此外，如果想體驗成大學生日常及感受成大歷史古蹟所蘊含的人文底蘊，可參加3條單車路線，還有互動式劇場，由學長姊從課業、生活、人際關係、多元經驗和其他特殊主題出發，已提前體驗大學生活。

圖／成功大學提供

成大表示，今年特別規畫「心靈柑仔店」，透過有趣的場景，讓參加者穿梭於迷宮中，試著辨明煩憂的源頭，重新定位自我，找到屬於自己的方向；在迷宮盡頭，將設置許多單獨隔間，讓仍舊無法定義自己者，能與擺渡人談談心，聆聽鼓勵和建議。

圖／成功大學提供

活動總召成大企管系姜昕指出，高中銜接大學，往往是未知與恐懼、伴隨希望與期盼的重要階段，「我們親身經歷過，非常明白如何解決大家的煩惱」，邀請高中生們把握這場年度盛事，一起來成大尋找答案。