2023企業最愛大學 東海大學名列中南部私校第一

連續兩年獲世界大學影響力排名國內非醫藥類大學第一的東海大學，日前更獲2023年企業最愛中南部私校排名第一的殊榮，去年畢業生進入台積電等五百大企業不在少數，升學名單更亮眼，紛紛錄取哈佛、麻省理工等名校。為吸引優秀學子入學，東海大學將提供總額逾1億元的獎學金，並大幅增加實習就業項目。

東海大學朝打破科系壁壘、強化跨域學習、創新思維、行政革新的「未來大學」目標邁進。圖／東海大學提供

打破學習侷限 打造未來大學

東海大學表示，東海目前朝打破科系壁壘、強化跨域學習、創新思維、行政革新的「未來大學」目標邁進，以翻轉教育思維幫助學生打破學習侷限，強化自主學習，提升知識學養，並培養國際移動力，近年更以AI、永續、博雅為核心，結合GOOGLE、中華電信推動雲端課程；導入兆元產業契機，特斯拉敏捷式智慧製造課程。

東海近年來辦學備受肯定，「2023企業最愛大學問卷調查」躍居全國第三名，中南部私校第一；國內唯一連續3年獲永續典範大學獎、永續報告書獎及永續單項績效獎肯定的大學，連續17年獲教育部教學卓越獎勵；指考分發考生最愛，榮登全國前十大熱門校系。

東海大學學生受企業喜愛，升學表現也優異。圖／東海大學提供

升學表現優異 獎助學金破億

東海學生於升學方面表現優異，去年美國常春藤名校錄取率創史上新低，東海大學建築系逆境脫穎，畢業生錄取哈佛、麻省理工、哥倫比亞大學及康乃爾大學等常春藤名校入學資格。

為吸引優秀學子入學，東海大學將提供全學年獎助學金總額高達1億3600萬元，包括校內各類獎助學金逾5500萬、政府獎助學金逾3600萬、工讀助學金逾4400萬、緊急紓困金逾70萬。

東海大學近年來辦學備受肯定，「2023企業最愛大學問卷調查」躍居全國第三名，中南部私校第一。圖／東海大學提供

此外，設有「優秀新生入學獎勵辦法」，入學成績優異者，不限名額可獲得入學獎學金，人文理工不少科系也提供新生入學獎學金。最受矚目的就是智慧製造班和韌性設計班的全額獎學金補助，除一年高達12萬獎學金，還可申請其他項目，並能優先獲得實習就業機會。